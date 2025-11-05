В Беларуси — грибная истерия 2 5.11.2025, 13:35

1,592

Грибники активно хвастаются своим «уловом».

Однако сейчас пошли именно опята. В некоторых «тайных» местах их гигантское количество.

Tochka.by рассказывает об очередном невероятном «улове» тихой охоты, который гремит на весь TikTok, и о том, куда стоит поехать за грибами. Также мы узнали, чем так сильно возмущаются пользователи.

Наконец-то дождались

Мужчина отмечает, что собрал грибы в Колодищах, под Минском.

«Вот такие красавцы опята. Посмотрите, какая «молодежь»», – с удовольствием хвастается он.

По словам тиктокера, самые лучшие грибы «пойдут на солянку».

Блогер также отметил, что «наконец-то Минск дождался опят», и пожелал всем хорошего сбора.

«Когда же уж нажретесь?!»

Но его радость разделили далеко не все. Собрали самые «сочные» комментарии под видео.

«Я вот одного не пойму: в какой Беларуси живу. Где они их находят?»

«Мы только шляпки берем».

«Вообще не считаю их за грибы: ни вкуса ни вида».

«Вы молодец, а «блохеры» диванные ядом брызжут».

«Когда же уж нажретесь?!»

«Какая прелесть, завтра пойду за грибами».

«Там уже нет ничего, все срезал из-за жадности».

«Скоро налоговая заинтересуется».

Ролик в TikTok посмотрели более 358 тыс. человек. Около 300 – оставили комментарии.

