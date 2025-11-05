В Беларуси — грибная истерия

В Беларуси — грибная истерия2
- 5.11.2025, 13:35
- 1,592
Грибники активно хвастаются своим «уловом».
Однако сейчас пошли именно опята. В некоторых «тайных» местах их гигантское количество.
Tochka.by рассказывает об очередном невероятном «улове» тихой охоты, который гремит на весь TikTok, и о том, куда стоит поехать за грибами. Также мы узнали, чем так сильно возмущаются пользователи.
Наконец-то дождались
Мужчина отмечает, что собрал грибы в Колодищах, под Минском.
@gribnievoiskabelarus ♬ оригинальный звук - Грибные войска Беларуси
«Вот такие красавцы опята. Посмотрите, какая «молодежь»», – с удовольствием хвастается он.
По словам тиктокера, самые лучшие грибы «пойдут на солянку».
Блогер также отметил, что «наконец-то Минск дождался опят», и пожелал всем хорошего сбора.
«Когда же уж нажретесь?!»
Но его радость разделили далеко не все. Собрали самые «сочные» комментарии под видео.
«Я вот одного не пойму: в какой Беларуси живу. Где они их находят?»
«Мы только шляпки берем».
«Вообще не считаю их за грибы: ни вкуса ни вида».
«Вы молодец, а «блохеры» диванные ядом брызжут».
«Когда же уж нажретесь?!»
«Какая прелесть, завтра пойду за грибами».
«Там уже нет ничего, все срезал из-за жадности».
«Скоро налоговая заинтересуется».
Ролик в TikTok посмотрели более 358 тыс. человек. Около 300 – оставили комментарии.