Белорусский бизнесмен восстанавливает дворец Любомирских в Белостоке
- 5.11.2025, 13:47
Инвестор планирует превратить старинную резиденцию в современный отель.
Белорусский бизнесмен Алексей Новицкий, который является владельцем белостокской газо-химической компании WGT Group, начал реконструкцию исторической достопримечательности — Дворца Любомирских в районе Дойлиды в Белостоке, пишет экономический обозреватель Вадим Сехович.
В обновленном здании будет размещен отель и ресторан.
WGT Group стала владельцем дворца в ноябре 2020 года, выкупив его на аукционе за 6,5 млн злотых (начальная цена была 4,2 млн злотых).
Активная реконструкция началась весной 2025 года.
Дворец Любомирских — одно из знаковых мест административного центра Подляского воеводства, рекомендованный к посещению туристический объект. Его в 1850‑х в тогда еще деревне Дойлиды возвел российский барон Александр Крузенштерн — сын известного мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна. От его дочери и наследницы Софии фон Рудигер дворец перешел в собственность к князю Ежи Рафалу Любомирскому.
Во время германской оккупации Польши в 1940‑х в нем находилась резиденция гауляйтера Восточной Пруссии, рейхскомиссара Украины и начальника гражданского управления округа Белосток Эрика Коха.
Во времена ПНР дворец занял сельскохозяйственный техникум, а уже в современной Польше городские власти в 1990‑х продали его вместе с прилегающим на 26 гектарах парком всего за 160 тыс. злотых частной Wyzsza Szkola Administracji Publicznej im. Stanislawa Staszica.
Учреждение образования, в реконструкцию и расширение которого были привлечены европейские деньги, процветало при ее первом владельце, профессоре, бывшем министре культуры и многолетнем евродепутате Барбаре Кудрицкой. Но с 2010‑х начало приходить в упадок. В 2016 г. новым хозяином дворца Любомирских стала компания PQE. Правда, в 2019‑м она обанкротилась.
Компания WGT Group принадлежит белорусу Алексею Новицкому и гражданке Польши Монике Камиле Гуль. WGT Group, основанная в 2017 году, входит в число ведущих инвестиционных проектов белорусов в Польше.