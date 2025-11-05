Белорусский бизнесмен восстанавливает дворец Любомирских в Белостоке 5.11.2025, 13:47

Инвестор планирует превратить старинную резиденцию в современный отель.

Белорусский бизнесмен Алексей Новицкий, который является владельцем белостокской газо-химической компании WGT Group, начал реконструкцию исторической достопримечательности — Дворца Любомирских в районе Дойлиды в Белостоке, пишет экономический обозреватель Вадим Сехович.

В обновленном здании будет размещен отель и ресторан.

WGT Group стала владельцем дворца в ноябре 2020 года, выкупив его на аукционе за 6,5 млн злотых (начальная цена была 4,2 млн злотых).

Активная реконструкция началась весной 2025 года.

Дворец Любомирских — одно из знаковых мест административного центра Подляского воеводства, рекомендованный к посещению туристический объект. Его в 1850‑х в тогда еще деревне Дойлиды возвел российский барон Александр Крузенштерн — сын известного мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна. От его дочери и наследницы Софии фон Рудигер дворец перешел в собственность к князю Ежи Рафалу Любомирскому.

Во время германской оккупации Польши в 1940‑х в нем находилась резиденция гауляйтера Восточной Пруссии, рейхскомиссара Украины и начальника гражданского управления округа Белосток Эрика Коха.

Во времена ПНР дворец занял сельскохозяйственный техникум, а уже в современной Польше городские власти в 1990‑х продали его вместе с прилегающим на 26 гектарах парком всего за 160 тыс. злотых частной Wyzsza Szkola Administracji Publicznej im. Stanislawa Staszica.

Учреждение образования, в реконструкцию и расширение которого были привлечены европейские деньги, процветало при ее первом владельце, профессоре, бывшем министре культуры и многолетнем евродепутате Барбаре Кудрицкой. Но с 2010‑х начало приходить в упадок. В 2016 г. новым хозяином дворца Любомирских стала компания PQE. Правда, в 2019‑м она обанкротилась.

Компания WGT Group принадлежит белорусу Алексею Новицкому и гражданке Польши Монике Камиле Гуль. WGT Group, основанная в 2017 году, входит в число ведущих инвестиционных проектов белорусов в Польше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com