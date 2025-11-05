Выпендреж как «скрепа» России Александр Адельфинский

5.11.2025, 13:52

С агрессора необходимо сбить спесь.

Сегодня мир видит, как с российской стороны проявляется на международном уровне то, что в русском же языке называется корявым, но бойким словом «выпендреж». Только если раньше оно проявлялось разве что в весьма специфической «дворовой» культуре внутри страны, то сейчас оно материализуется в международных преступлениях путинских захватчиков.

Воплощения таких прежних словечек, как это, а также слов «выделываться», «выкобениваться», «кочевряжиться» вовсе лишние в отношениях между странами: свой мусор не надо пихать в лицо мировой цивилизации, как не нужно совать в нос портянки. До открытого вторжения в Украину и зверств на захваченных территориях смысловое поле перечисленных глаголов давно и анекдотически позорилось, к примеру, через хамское и свинское поведение «руссо туристо» на курортах Таиланда и в прочих местах, где «оковы» приличий падали с пьяных россиян: в сети и сегодня можно увидеть весь «кураж» соотечественников, раз уж деньги ими «уплОчены».

Идя вглубь, мы обнаружим постоянную линию того, как при малейшем расслаблении из «типичного россиянина» буквально прет антиэстетика, он начинает «хорохориться», агрессивен к окружающим, варварски жесток и как бы намеренно, преувеличенно, глуп. В чем же дело? Видимо, самозатачивающиеся рабские системные отношения и взгляды приводят регулярно к тому, что всегда угнетаемый собственными же палачами человек вдруг на краткий миг перестает чувствовать гнет и «распрямляется», но неумело, от этого становится позорно ему и опасно всем.

Заметим, сейчас мы практически обозначили современный путинский идеологический штамп – «Россия встала с колен».

Путин и его подельники вытащили из разнообразных пластов культурного слоя именно те, где раб мечтает о собственном рабе, где радость посещает смерда, когда у его соседа помирает корова, когда «умри ты сегодня, а я завтра», а «жалко – у пчелки». Мутная бурда, которую любая нормальная цивилизация выкорчевывает, в прокисшем супе «русского мира» выдается за народное достояние, становясь «скрепами».

Русское имперство только пытается показывать себя как величественное и блистающие явление, а на адской практике зверств в Буче и сотнях таких же мест в нынешней Украине является патологическим проявлением адских комплексов у военных преступников со зверскими «народными традициями». Лукавые российские диктаторы, сами выходцы из таких психиатрических глубин, что и заглянуть страшно, знают по себе, какие именно худшие комплексы надо прославить, за какие вонючие ниточки дергать, чтобы лишь слегка прикрытые качества быдла вышли на поверхность во славу зверской псевдоимперии.

Злокачественный «выпендреж» всегда выделял наиболее агрессивный спектр отечественного бытия. В рамках границ внутри «рва с крокодилами» это было некрасиво, однако не смертельно для окружающих. Когда же «русская удаль», проявляя «смекалку» и «бесшабашность», с истинно «широкой душой» ринулась через государственные границы на танках или туристами с «новичком» и поддельными документами, выданными спецслужбами, стало яснее: с этим надо что-то делать, притом надо было давно!

С таким типом культуры, с таким типом поведения необходимо в будущем регулярно делать то, что в русском языке носит название – «сбить спесь». Иначе мы рискуем постоянно получать то же самое, только в новых воплощениях, все более смертоносных. Это сегодня и пока что можно посмеиваться над кремлевскими пугалками типа «Посейдона», а когда-нибудь свихнувшаяся очередная хунта пустит своих рабов с молотка и на последние деньги доделает хотя бы немного смертельно опасных «вундер-вафель» и грохнет планету только потому, что таковы «скрепы».

От адской системы выпендрежа как части отечественной культуры в будущем не должно остаться камня на камне. Предстоит продумать и переформатировать всю подачу «массам» того историко-культурного наследия, которое сегодня дало международное преступление и угрожает убить человечество. Или – или: с агрессора необходимо сбить спесь не только на поле боя, но и на тонком, образовательном, уровне, делая это ежедневно.

В будущем необходимо четко артикулировать: в российской культуре присутствуют опасные тенденции, которые нельзя обходить вниманием, поскольку вирусы нужно изучать, знать и вырабатывать против них лекарства – все методы борьбы с перекошенным имперским, то есть и рабским, сознанием населения.

Александр Адельфинский, kasparov.ru

