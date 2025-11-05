Воздушный шар NASA зафиксировал странные сигналы 4 5.11.2025, 13:59

Фото: Stephanie Wissel / Penn State

Они исходят из-подо льда Антарктиды.

Несколько лет назад ученые зарегистрировали серию загадочных радиосигналов, исходящих из-подо льда Антарктиды. Увы, они все еще не поддаются объяснению.

В период с 2016 по 2018 год Антарктическая импульсная переходная антенна NASA (ANITA), представляющая собой набор приборов, установленных на высотных воздушных шарах над льдами Антарктиды, регистрировала всплески радиоэнергии, не похожие ни на что, наблюдавшееся ранее. С тех пор ученым так и не удалось объяснить загадочные сигналы, пишет SciTechDaily.

Загадочный радиосигнал, исходящих из-подо льда Антарктиды

Новое исследование придало новый контекст этим почти десятилетним открытиям.

Миссия ANITA изначально была разработана для изучения дальних космических явлений путем обнаружения радиоволн, возникающих при попадании космических лучей в атмосферу Земли. Однако наблюдения показали, что некоторые из сигналов, вместо того чтобы отражаться ото льда, как ожидалось, по-видимому, исходили из-под горизонта. Это направление вверх бросало вызов современным моделям физики элементарных частиц и в то время предполагало, что ANITA открыла новые типы частиц или взаимодействия, ранее неизвестные науке.

Для дальнейшего исследования ученые обратились к обсерватории Пьера Оже в Аргентине. Команда изучила 15-летние данные о космических лучах, стремясь лучше понять загадочные сигналы, обнаруженные антенной.

Тайна загадочного сигнала, исходящего из-подо льда Антарктиды

По словам соавтора исследования, доцента кафедры физики, астрономии и астрофизики Стефани Виссел, радиоволны, обнаруженные почти 10 лет назад, падали под очень крутыми углами, примерно на 30 градусов ниже поверхности льда. Происхождение этих радиосигналов все еще неясно, однако новое исследование показывает, что подобные события не были зафиксированы экспериментом с длительной экспозицией, таким как обсерватория Пьера Оже. Таким образом, это не говорит о наличии новой физики, а скорее добавляет дополнительную информацию.

Данные указывают на то, что необычному сигналу необходимо было преодолеть тысячи километров твердой породы, прежде чем он достигнет детектора. В обычных условиях это путешествие должно было полностью поглотить радиоволны, сделав их обнаружение невозможным. Это любопытно, поскольку у ученых до сих пор нет объяснения этим аномалиям, но известно, что они, скорее всего, не представляют собой нейтрино.

Отметим, что нейтрино – тип частиц без заряда и с наименьшей массой среди всех субатомных частиц, широко распространенных во Вселенной.

Окно в далекие космические события

По словам авторов исследования, после обнаружения и отслеживания источника эти частицы могут рассказать о космических событиях больше, чем даже самые мощные телескопы, поскольку эти частицы могут двигаться без помех и почти со скоростью света, давая подсказки о космических событиях, произошедших за световые годы от нас.

Ученые по всему миру работают над разработкой и созданием специальных детекторов для регистрации чувствительных нейтринных сигналов, даже в относительно малых количествах. Даже один слабый сигнал от нейтрино содержит кладезь информации, поэтому все данные имеют значение.

ANITA – один из детекторов, используемых учеными. Он размещен в Антарктиде, потому что там маловероятно влияние других сигналов. Ученые анализируют данные, собранные в ходе нескольких полетов ANITA, сравнивая их с математическими моделями и обширными результатами моделирования как обычных космических лучей, так и восходящих ливней. В результате ученым удалось отфильтровать фоновый шум и исключить возможность наличия других известных сигналов, связанных с частицами.

Далее команда сопоставила сигналы с других независимых детекторов, чтобы выяснить, были ли данные о восходящих атмосферных ливнях, подобных обнаруженным ANITA, зафиксированы другими экспериментами.

По словам ученых, анализ показал, что другие детекторы не зарегистрировали ничего, что могло бы объяснить обнаруженный ANITA сигнал. Это позволило описать сигнал как «аномальный» — простыми словами, частицы, вызывающие сигнал, не являются нейтрино.

