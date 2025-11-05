Главный социолог Кремля предрек гражданскую войну в России 5 5.11.2025, 14:16

Это один из пяти вызовов, который стоит перед РФ.

В России может вспыхнуть гражданская война из-за накопившихся социальных, экономических и политических конфликтов, предупредил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Об этом он написал в статье «Кто мы?» для журнала «Государство», который выпускается РАНХиГС и проектом «ДНК России». На материал обратили внимание «Агентство» и «Ведомости».

Гражданская война, по мнению Харичева, один из пяти вызовов, которые стоят перед Россией. Помимо этого, стране угрожает утрата политического, территориального и культурного суверенитета, депопуляция, потеря доверия граждан к власти и слом политической системы, а также «расчеловечивание» и превращение россиян в «субъекты потребления».

Представитель Кремля отметил, что ответом на угрозу гражданской войны должно стать формирование солидарного и сплоченного социума. Создать такое общество Харичев предложил с помощью идеологии «Своих не бросаем», которая будет базироваться «на собственном цивилизационном коде». Эта же идеология должна защищать от «потери суверенитета». Харичев анонсировал принятие в скором времени закона о «патриотическом» воспитании, который обяжет все органы власти, образовательные учреждения и прочие общественные и госструктуры формировать у граждан соответствующие установки.

При этом Харичев подчеркнул, что война против Украины на данный момент помогла предотвратить «утрату суверенитета». «Элита России была настроена исключительно на то, чтобы отправлять детей учиться за границу, формировать себе за рубежом пенсионную структуру. Кто побогаче — где-нибудь на Лазурном Берегу, кто победнее — в Черногории. То есть мы просто теряли элиту… Через какое-то время мы окончательно утратили бы свой потенциал — и экономический, и технологический, и политический. Для России СВО оказалось очищением», — отметил чиновник.

