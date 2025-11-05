«В Москве возникает вопрос: а зачем Лукашенко нужен»
- 5.11.2025, 14:50
Что стоит за истерикой диктатора.
После атак метеозондами с территории Беларуси Литва полностью закрыла границу минимум на месяц. В ответ Лукашенко устроил истерику, запретил транзит фур из ЕС и спровоцировал новую волну мигрантских атак на литовскую границу.
Что стоит за истерикой Лукашенко и атаками метеозондов? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:
— Фактически это говорит о том, что белорусское государство и режим Лукашенко полностью экономически банкрот. Им для поддержания бюджета нужен транзит, им нужны поставки товаров через их территорию, в том числе российских, на территорию Европейского союза.
Лукашенко выступает таким окном-посредником, и любое закрытие границ, любое прекращение поставок и транзитных грузов из Беларуси в Европу фактически закрывает для него возможность быть «серым контрабандным окном» для России — обходить санкции в том или ином виде. Ввиду этого, если он не способен выполнять эту функцию, в Москве возникает вопрос: а зачем он тогда вообще нужен? Поэтому и истерика.