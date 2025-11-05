закрыть
5 ноября 2025, среда, 14:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В Москве возникает вопрос: а зачем Лукашенко нужен»

  • 5.11.2025, 14:50
«В Москве возникает вопрос: а зачем Лукашенко нужен»
Олег Дунда

Что стоит за истерикой диктатора.

После атак метеозондами с территории Беларуси Литва полностью закрыла границу минимум на месяц. В ответ Лукашенко устроил истерику, запретил транзит фур из ЕС и спровоцировал новую волну мигрантских атак на литовскую границу.

Что стоит за истерикой Лукашенко и атаками метеозондов? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Фактически это говорит о том, что белорусское государство и режим Лукашенко полностью экономически банкрот. Им для поддержания бюджета нужен транзит, им нужны поставки товаров через их территорию, в том числе российских, на территорию Европейского союза.

Лукашенко выступает таким окном-посредником, и любое закрытие границ, любое прекращение поставок и транзитных грузов из Беларуси в Европу фактически закрывает для него возможность быть «серым контрабандным окном» для России — обходить санкции в том или ином виде. Ввиду этого, если он не способен выполнять эту функцию, в Москве возникает вопрос: а зачем он тогда вообще нужен? Поэтому и истерика.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип