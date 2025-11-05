Украина присоединилась к оборонному альянсу JEF 5.11.2025, 14:54

И стала первым государством, которое не входит в объединение, но получило такой статус.

Украина получила статус расширенного партнера Объединенных экспедиционных сил (JEF). Это - первое государство, которое не входит в объединение, но получило такой статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

«Благодарен министрам обороны Норвегии Торе Сандвику и Великобритании Джону Гили за приглашение. Благодаря инициативе президента Владимира Зеленского Украина впервые представлена на заседании министров обороны стран-членов JEF - это исторический момент», - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина готова усилить потенциал JEF и поделиться своим опытом в противодействии гибридной агрессии, применении ПВО, использовании дронов, защите критической инфраструктуры и проведении дальних ударов.

«Планируем участие Вооруженных сил Украины в совместных учениях, чтобы достичь полной совместимости и готовности действовать вместе в кризисных ситуациях», - добавил глава Минобороны.

По словам Шмыгаля, Украина и в дальнейшем будет делать свой вклад в общую безопасность через совместные учения, инновационные партнерства и кооперацию в сфере оборонной промышленности. Зато Киев рассчитывает на доступ к европейским технологиям и производственным мощностям для создания совместных оборонных проектов.

«Благодарен Норвегии за организацию встречи, Великобритании - за лидерство, а всем участникам JEF - за неизменную поддержку. Вместе мы укрепляем безопасность Европы и защищаем мир для будущих поколений», - подытожил Денис Шмыгаль.

Что такое JEF

Статус «расширенного партнера» Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) означает углубление сотрудничества с этим оборонным альянсом, в который входят 10 северных европейских государств во главе с Великобританией.

Такой формат партнерства позволяет Киеву участвовать в совместных учениях, обмене разведывательными данными, координации действий в сфере безопасности и обороны, а также усиливает интеграцию Украины в систему коллективной обороны стран Северной Европы.

JEF создан для быстрого реагирования на кризисы, в частности в Балтийском и Северном морях, Арктике и Северной Атлантике. Альянс действует вне НАТО, но дополняет его возможности, сосредотачиваясь на гибких и быстрых операциях в регионе. Получение Украиной статуса «расширенного партнера» свидетельствует о доверии со стороны государств JEF и является очередным шагом к более глубокой интеграции в европейскую систему безопасности.

