Польский визовый центр вводит новую категорию виз для белорусов
Кто попал в этот список.
Визовый центр Польши вводит новую категорию виз типа D — Предприятия. Она предназначена для заявителей, которые получают приглашения от компаний, зарегистрированных в специальном реестре предпринимателей. Об этом сообщил визовый центр VFS Global, заметил MOST.
Список предприятий, на которые распространяется эта норма, содержится здесь.
Почему ввели такие изменения
С 1 июня 2025 года в Польше вступил в силу закон о правилах поручения работы иностранцам. Он ввел приоритетный порядок рассмотрения заявлений на визу и на выдачу разрешений на работу тем иностранцам, которые будут работать у предпринимателей, включенных в специальный список. Его ведет Минэкономики.
Кто попал в этот список
По данным на 3 ноября 2025 года, в списке более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования. И далеко не все они имеют приоритетное значение для экономики. Например, недавно перечень проанализировала Gazeta Prawna. Выяснилось, что в него вошли пекарня, небольшая кондитерская, магазин кормов для животных, производители банных принадлежностей и даже пазлов.
Дело в том, что в список включаются субъекты хозяйствования, которые воспользовались поддержкой, предусматриваемой законом от 10 мая 2018 года о поддержке новых инвестиций. Это могут быть и крупные компании, и малые или даже микропредприятия.
Также в список включены компании, которые воспользовались другими формами госпомощи:
заключили грантовое соглашение в рамках Программы поддержки инвестиций, имеющих важное значение для польской экономики, на 2011–2030 годы.
подписали соглашение о поддержке в соответствии с постановлением министра развития и технологий от 29 сентября 2023 года. По нему помощь предоставляется инвестпроектам, имеющим стратегическое значение для перехода к экономике с нулевым уровнем выбросов.