Не ждали Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

5.11.2025, 15:05

1,906

Эльвира Набиуллина

Что-то стало холодать — но «поддать» российской экономике нечего.

Температура на улице снижается, и все это чувствуют, хоть и реагируют по-разному, в зависимости от холодостойкости. Российская экономика охлаждается – и это тоже чувствуют все. А вот реагируют экономические ведомства и экспертные сообщества в зависимости от того, на что у них «аллергия». Это не беда — в спорах, как известно, рождается истина. Беда в том, что именно в этом споре истина известна заранее, а вот родить ее никто не может.

На прошлой неделе председательница российского ЦБ Эльвира Набиуллина представляла в Госдуме основные направление денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Если судить по представленным в документе ЦБ сценариям развития ситуации в экономике, то базовый (так он назван), то есть основной, выглядит как раз сомнительным.

Судите сами: инфляция за следующий год должна замедлиться с нынешних 8% с хвостиком годовых до 4-5%. ВВП замедлится, но инвестиции «сохранятся на высоком уровне». А уж в 2027-28 годах вообще «экономика будет расти сбалансированными темпами».

Представить себе, что показатель инфляции уменьшится почти вдвое, конечно, можно — но только при жесточайшей ДКП. Но Набиуллина обещала парламентариям продолжать снижать ключевую ставку. Вряд ли, конечно, она будет это делать быстро, но тогда и инфляция не станет экстренно тормозить. Высокий уровень инвестиций? — тоже интересно: откуда деньги, если сейчас инвестиционная активность представлена в основном государством, да и то, судя по проекту бюджета, Минфин собирается включить режим экономии?

Холодные цифры

Чтобы не быть голословной — вот данные Минэкономразвития за девять месяцев 2025 года. Рост ВВП — 1% против 4,3% в 2024 году. Промышленное производство выросло всего на 0,7%, вытащило в плюс его машиностроение (+9,2%), и то не всё, а отдельные отрасли: производство электроники (+14,4%) и «прочие транспортные средства» (+31,7%), за которыми скрывается сборка дронов. Еще расцвела фармацевтика (+15,4%) — благодаря насильственному переводу закупок лекарств на отечественные аналоги. О том, чем это грозит, я уже писала.

Все остальное — падает или стагнирует. Инфляция с сентября вновь начала расти, хотя цены производителей в целом немного снижаются — в сентябре инфляция составила 8,13%, за 9 месяцев 2025 года – 5,11%, но, несомненно, вырастет. Основной вклад в снижение инфляции внесла добыча полезных ископаемых: минус 13,9%. Прямо скажем, так себе достижение: с одной стороны, уменьшается валютная выручка и экспортные поступления в бюджет, а с другой, — снижение экспортных цен добывающие отрасли пытаются компенсировать ростом цен внутренних. Достаточно посмотреть на «Газпром», который пролоббировал опережающий рост тарифов на газ.

Потребительская активность меняется — слабеет рост розничной торговли (всего +2,1%, а в сентябре и вовсе +1,8%), зато бурно растет общепит (+8,4%, в сентябре +10,3%). Если вы думаете, что люди стали больше питаться вне дома, то вряд ли. За сентябрь–октябрь продажи базовых продуктов питания в натуральном выражении снизились на 5% — а выручка растет или падает незначительно. Что означает — рост цен на продукты заставляет людей экономить уже на самых базовых вещах. Откуда же тогда бурный рост общепита? Да все оттуда: стоимость блюд растет еще быстрее, чем ценники в магазинах, и даже снижение посещаемости не может перебить общий рост выручки.

Есть и еще одна веская причина для процветания общепита, во всяком случае, его высокого сегмента: Россия за прошлый год стремительно прибавила в количестве миллиардеров, войдя в пятерку стран по этому показателю. Разбогатевшим на войне российским гражданам затруднительно летать поужинать в Ниццу, потому сегмент люкс процветает.

На рост общепита влияет и другая тенденция — рост доставки на дом и в офисы. Правда, это касается только Москвы и некоторых других мегаполисов.

Зарплаты тоже больше не растут прежними темпами, более того, данные Минтруда показывают рост скрытой безработицы: уже свыше 250 тысяч россиян отправлены в принудительный отпуск, на сокращенный рабочий день или предупреждены о сокращении.

«Это не конец»

«В российской экономике сохраняется стагнация. При этом, с учётом локальных спадов (со стороны производства — в гражданских отраслях промышленности и в строительстве, со стороны спроса — в сфере инвестиций) можно констатировать наличие рисков срыва в рецессию. Основным драйвером роста сейчас является потребление населения — растущее на „перекачке“ валовой добавленной стоимости в оплату труда, потенциал которой ограничен», — констатирует кремлевский «мозговой центр» ЦМАКП.

Набиуллина в выступлении в Госдуме была категорична: никакой рецессии у нас нет и не предполагается. «Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», — объяснила она.

Что до перехода на четырехдневную рабочую неделю и прочие неприятности, то это ничтожная доля рынка труда. А так-то у нас дефицит рабочей силы и замечательные зарплаты.

Про то, что дефицит, в первую очередь, наблюдается в непрестижных или низкоквалифицированных специальностях, говорить даже неловко. Скажу о другом.

Вот, к примеру, сейчас обсуждается трехлетняя отработка медиков по распределению — медиков не хватает. Но анализ показывает, что у нас рекордное количество врачей, просто распределены они не так, как надо: зарплаты в госсекторе низкие, а работа мало напоминает то, о чем мечталось. Поэтому в больницах, например, врачей избыток — там они хоть действительно лечат, а не работают «диспетчерами», как терапевты в поликлиниках.

Подобных диспропорций по стране полно: где-то просто неэффективно используются специалисты, где-то нет никаких возможностей переехать в более благополучный в плане трудоустройства регион, где-то нужно всего лишь провести переквалификацию, но эта работа совершенно не налажена. Потому «средняя температура по больнице» может быть просто отличной, но вот «больные» могут «выздоравливать, как мухи». Ну, а про зарплаты все сказало Минэкономразвития: они еще не падают в целом, но уже перестают расти.

Не замечать слона

Почему же Набиуллина отрицает проблемы в экономике? Потому что ЦБ не может сказать: дорогие депутаты, мы не в силах исправить своими силами то, что творит высшее руководство и вы с ним заодно. У нас просто нет таких полномочий, мы можем только повышать ставку, чтобы бороться с инфляцией, но вы же сами жалуетесь, что экономика уже замораживается. Потому прекратите нас обвинять, мы делаем все, что можем, а если получается неважно, то вопросы не к нам.

В ситуации, когда дела в экономике идут все хуже, есть два этапа. На первом «отдельные недостатки» стараются не замечать и объясняют, что в целом все хорошо и будет еще лучше. Когда эти «отдельные недостатки» начинают сливаться в облик северного пушного зверька, начинается поиск «козла отпущения». Так как всем видимый виновник происходящего вне критики, проще всего списать все на ЦБ, на неразумное население, на жадный бизнес.

Теперь вот, судя по участившимся громким арестам за коррупцию, будут винить еще и коррупционеров.

Беда в том, что когда больного со злокачественным новообразованием лечат от ломоты в костях, от головных болей, от бессонницы и так далее, но не лечат сам рак — дело может закончится цугундером.

А главный виновник проблем по-прежнему всё хвастается ростом ВВП в 4% — прошлогодним. То ли боятся ему доложить, что скоро уже 2025 год закончится, а война все никак, то ли говорят, а он не слышит.

Что будет говорить в следующем году? Спичрайтеры, не волнуйтесь, что-то придумают. Но веревочка-то вьется уже из последних сил. И если правительство боится назвать диагноз (или уверяет себя, что это не оно, и близко даже не оно), то может опять сложиться картина «Не ждали». Как в 1998 или 2008 году. Вот только столь же быстро выбраться из кризиса в это раз может и не получиться.

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com