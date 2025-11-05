Удар по «Рубикону»: на буровой установке «Сиваш» украинским ударом накрыта элита ФСБ 5.11.2025, 15:22

Получилось «красиво и больно».

На буровой установке «Сиваш» в Черном море украинским ударом накрыто элитное подразделение ФСБ «Рубикон» — одно из самых эффективных в российской армии, делает вывод военный обозреватель Александр Коваленко, анализируя имеющиеся данные. В любом случае, удар получился красивый и очень болезненный.

Относительно удара ВМС Украины по буровой установке «Сиваш», в Черном море.

Как сообщалось, в момент нанесения удара на вышке находилось некое российское элитное спецподразделение, понесшее потери как в оборудовании, так и в личном составе.

Согласно данным ВМСУ, были уничтожены технические средства разведки, наблюдения и расчет ПТРК. Но вот какое элитное спецподразделение именно размещалось на «Сиваше"?

Дело в том, что прикрытием «Сиваша» дроновой компонентой занимался «Рубикон», на сегодняшний день — самое результативное подразделение ФСБ. «Кирзачи» РОВ смотрят и завидуют финансированию, обеспечению, оперативности и креативности «Рубикона».

Вот только «Сиваш» они прикрыть толком не смогли и ловили наши морские дроны буквально под самой платформой, ничуть не уменьшая вред от детонации.

Вероятнее всего, остальное прикрытие также осуществлялось одним из подразделений ФСБ, тем же ЦСН «Альфа».

Если коротко из всего вышеизложенного — вжарили по «Сивашу» красиво и больно.

