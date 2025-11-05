Развеян популярный миф о мозге 5.11.2025, 15:27

Женский мозг не стареет быстрее мужского.

Ученые из Университета Осло выяснили, что процесс нормального старения не оказывает на женский мозг более сильного влияния, чем на мужской. Напротив, у мужчин с возрастом наблюдается чуть более выраженное снижение некоторых структур мозга. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали 12 638 МРТ-сканов 4726 здоровых людей в возрасте от 17 до 95 лет. Каждый участник проходил обследование как минимум дважды с интервалом около трех лет, что позволило оценить изменения в мозге в динамике.

Исследователи измеряли толщину и площадь поверхности коры головного мозга, а также объем серого и белого вещества. Выяснилось, что у мужчин снижение объема мозга и истончение коры происходят немного быстрее, особенно в зонах, связанных со зрением и памятью. У женщин более выраженной оказалась лишь возрастная деградация небольшой области височной доли. При этом различия были минимальными — например, скорость уменьшения толщины коры отличалась всего на одну десятую процента в год.

Ученые также проверили, как возраст и продолжительность жизни влияют на результаты. После учета того, что женщины в среднем живут дольше, различия между полами почти исчезли. Это говорит о том, что само по себе старение мозга не объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще встречается у женщин.

«Мы не нашли признаков того, что женский мозг с возрастом деградирует быстрее», — рассказала автор исследования Анне Равндал. — «Причину большей распространенности деменции у женщин, вероятно, стоит искать в других факторах — продолжительности жизни, генетике или особенностях диагностики».

В будущем команда планирует изучить, как структурные изменения мозга связаны с памятью у мужчин и женщин — возможно, одинаковые по масштабу изменения оказывают разное влияние на когнитивные функции.

