Какие продукты белорусы едят больше всех в мире 5.11.2025, 16:22

Это не картофель.

Жрналисты «Минск-Новости» узнали, какие продукты белорусы любят больше всех в мире. Никто и близко не может подобраться к таким цифрам.

Данные озвучила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси Мария Климова.

Речь идет о цельномолочной продукции. В эту категорию попадают молоко, йогурт, ряженка, кефир и другие подобные напитки.

В Беларуси приходится 118 кг такой продукции на человека в год.

Для сравнения, еще только Новая Зеландия смогла выйти за пределы 100 кг. Там показатель остановился на 103 кг.

Третье место заняла Австралия со средним уровнем потребления 92 кг в год на одного жителя.

«В Канаде – 69, в США – 60, в России – 47, в Евросоюзе – в среднем 53 кг на человека», – привела данные Климова.

Чиновница отметила, что Беларуси удалось достигнуть высоких показателей производства подобного рода продуктов.

Беларусь также занимает второе место по количеству потребления сливочного масла со средним показателем 5 кг на человека в год.

На первом месте Новая Зеландия. Там люди потребляют примерно 6 кг продукта.

В Евросоюзе, Канаде и Австралии приходится по 4 кг масла на человека, в США и России – 3 кг.

Климова отметила, что масло – очень полезный продукт для иммунной системы человека, который содержит витамины А, D и E.

