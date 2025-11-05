Какие продукты белорусы едят больше всех в мире
- 5.11.2025, 16:22
Это не картофель.
Жрналисты «Минск-Новости» узнали, какие продукты белорусы любят больше всех в мире. Никто и близко не может подобраться к таким цифрам.
Данные озвучила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси Мария Климова.
Речь идет о цельномолочной продукции. В эту категорию попадают молоко, йогурт, ряженка, кефир и другие подобные напитки.
В Беларуси приходится 118 кг такой продукции на человека в год.
Для сравнения, еще только Новая Зеландия смогла выйти за пределы 100 кг. Там показатель остановился на 103 кг.
Третье место заняла Австралия со средним уровнем потребления 92 кг в год на одного жителя.
«В Канаде – 69, в США – 60, в России – 47, в Евросоюзе – в среднем 53 кг на человека», – привела данные Климова.
Чиновница отметила, что Беларуси удалось достигнуть высоких показателей производства подобного рода продуктов.
Беларусь также занимает второе место по количеству потребления сливочного масла со средним показателем 5 кг на человека в год.
На первом месте Новая Зеландия. Там люди потребляют примерно 6 кг продукта.
В Евросоюзе, Канаде и Австралии приходится по 4 кг масла на человека, в США и России – 3 кг.
Климова отметила, что масло – очень полезный продукт для иммунной системы человека, который содержит витамины А, D и E.