Европарламент готовит санкции против Венгрии 2 5.11.2025, 16:28

2,232

Депутаты Европарламента требуют санкций за подрыв ценностей ЕС.

Комитет Европарламента по гражданским свободам 5 ноября утвердил второй промежуточный отчет по процедуре в соответствии со статьей 7, инициированной Европарламентом еще в 2018 году в отношении Венгрии из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Об этом сообщает «Европейской правда» из Брюсселя.

В Европарламенте утвердили отчет с критикой Венгрии за нарушение европейских ценностей.

Критический для Венгрии отчет обсудят во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге 24 ноября.

На этой же сессии проголосуют за соответствующую резолюцию на основе отчета.

Согласно проекту резолюции, который находится в распоряжении «Европейской правды», в документе депутаты Европарламента намерены призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, а Европейскую комиссию – прибегнуть к новым юридическим механизмам давления.

«Европарламент... выражает глубокое сожаление по поводу того, что отсутствие решительных действий со стороны Комиссии и Совета способствовало упадку демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии», – говорится в документе.

В тексте доклада подчеркивается, что ситуация в Венгрии, «представляющая угрозу для всех ценностей Европейского союза и его правопорядка», продолжает ухудшаться.

Евродепутаты вновь напомнили, что Венгрия уже не является демократией, а превратилась в «гибридный режим электоральной автократии», и призвали Совет ЕС активировать против Венгрии процедуру по статье 7(2) Договора о Европейском союзе.

Депутаты также обратили внимание на недавнее заключение генерального адвоката Суда ЕС Тамары Чапеты, подтвердившей, что производство по делам о нарушении европейских ценностей государством может быть инициировано «в случаях, когда отрицание ценности является первопричиной других нарушений права ЕС».

Соответственно, Европарламент может призвать Еврокомиссию инициировать иск против Венгрии в Суд ЕС, если указанная юридическая возможность будет подтверждена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com