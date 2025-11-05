Уважать и не вмешиваться 3 Сергей Таран

5.11.2025, 16:54

1,682

Сергей Таран

Какие условия Китай выдвинул Трампу.

Китай выставил США чисто политические условия для сохранения торгового перемирия:

Как пишет Bloomberg, эти требования к США:

1. Не вмешиваться в вопрос Тайваня;

2. Воздерживаться от давления на Китай в отношении соблюдения прав человека;

3. Не ставить под сомнение политическую систему в Китае;

4. Уважать право Китая на собственное экономическое развитие.

По сути, только последнее требование может быть интерпретировано как экономическое. Это означает, что большие переговоры об условиях торговли между Китаем и США — это, по сути, политические торги. А если учесть масштаб стран — это политические торги о новом мировом устройстве.

Если торги завершатся успешно, это будет означать признание США, а следовательно Западом приемлемости политического отличия Китая и, в частности, согласие на мировые политические амбиции крупнейшей недемократии мира.

Не факт, что достигнутое Трампом торговое соглашение продлится долго, но на сегодня оно зафиксирует нечто похожее на двухполярную модель мировой безопасности.

Частью этих политических договоренностей между США и Китаем должно быть и завершение российско-украинской войны. Поэтому если Трамп и Си таки договорятся и о торговле и, в целом, об устойчивом экономическом сотрудничестве (а, по сути, о новых политических влияниях в мире), — это скорее хорошо, чем плохо.

Сергей Таран, Facebook

