«Вашингтон готовит высадку десанта в Каракасе» 2 5.11.2025, 16:57

2,442

Армия Мадуро может разбежаться при первом же столкновении.

США стягивают военные силы к берегам Венесуэлы, что может свидетельствовать о подготовке к свержению режима диктатора Николаса Мадуро.

Что могут предпринять США для устранения режима в Каракасе? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко.

— Прежде всего, это, конечно же, военная операция с применением морской составляющей. Мы сейчас видим, что у берегов Венесуэлы создается ударная группа, которая вполне имеет возможности по проведению точечной операции с высадкой десанта непосредственно в Каракасе, в том числе и воздушного. У США в наличии имеются вертолеты Osprey, и то количество сил и средств, которое сконцентрировано сейчас в районе Венесуэлы, достаточно для того, чтобы провести такую операцию, но точечно, не по всей стране. Если мы говорим о Каракасе, с уничтожением, в первую очередь, первой волной системы ПВО, а затем — начало уже воздушной операции по высадке десанта.

То есть мы будем говорить о нанесении ударов с помощью ракет Tomahawk и других средств поражения ракетного типа, и, конечно же, затем уже второй волной будет непосредственно само десантирование. Операция будет иметь классический вид.

— Чем может ответить Мадуро на возможные действия США? Есть ли у него реальные союзники, способные помочь в военном плане?

— Мадуро не сможет ответить как-либо масштабно. Он не способен противостоять Соединенным Штатам. Да, попытки противодействия будут, но я назову это так: нечто схожее с операцией «Буря в пустыне», только в несколько раз меньше. То есть попытки иракского диктатора Саддама Хусейна противостоять коалиции — только в несколько раз меньшего масштаба. Соответственно, и сроки операции будут в несколько раз меньшими.

Союзники у Мадуро, конечно же, есть, но они настолько далеко от него находятся, что оказать какую-то прямую поддержку будет нереально. Разве что только на дипломатическом уровне, не более того. Физической поддержки оказать они не смогут.

— Может ли случиться «сирийский сценарий», когда силовики откажутся поддерживать диктатора и просто разбегутся?

— Конечно, такой сценарий может иметь место, поскольку армия Венесуэлы также неоднородна. Сам Мадуро жестко держит власть в самом Каракасе. Ну, конечно же, и в других субъектах также, но следует отметить, что в Каракасе несколько лет назад происходили масштабные протесты, в которых принимали участие сотни тысяч людей. Режимом Мадуро венесуэльцы недовольны.

По этой причине даже в самой армии есть разные взгляды на будущее Венесуэлы и дальнейший путь ее развития. И, конечно же, будут разные лагеря. Кроме всего прочего, некоторые из генералов, ощущая, что своя шкура им дороже, будут перебегать либо на сторону Соединенных Штатов, либо переходить, скажем так, на сторону народа, поскольку если начнется эта операция, то в любом случае начнется и волна протестов.

Протесты — это будет один из составляющих элементов операции Соединенных Штатов в Венесуэле, и, соответственно, они будут иметь серьезную значимую составляющую. Поэтому, да, перебежки будут, разобщение будет, то есть все по классике — то, что мы видели в Сирии.

