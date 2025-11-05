Арнольд Шварценеггер пошутил на деликатную тему 1 5.11.2025, 16:58

1,980

Арнольд Шварценеггер

Актер иронизирует над своим разводом.

78-летний Арнольд Шварценеггер с юмором вспомнил о своем разводе с журналисткой и бывшей супругой Марией Шрайвер. Во время церемонии открытия звезды на Аллее славы в Голливуде в честь американского телеведущего и политического обозревателя Криса Уоллеса актер пошутил, сравнив его с Шрайвер, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Я знаю, что Крис — выдающийся журналист, потому что в жизни меня интервьюировали тысячи журналистов, — сказал Шварценеггер. — И, кроме того, я был женат на журналистке. Единственное отличие между Крисом и Марией — Крис не забирал половину моих денег».

Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году, расстались в 2011-м, а официально развелись в 2021-м. У пары четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер. У актера также есть внебрачный сын Джозеф Баэна от домработницы Милдред Патрисии Баэна.

Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые отношения. Они вместе присутствовали на свадьбе сына Патрика в сентябре. Шварценеггер признался, что развод был «моей ошибкой» и «очень трудным временем», но отметил, что они с Марией «по-прежнему близки и гордятся тем, как воспитали своих детей».

Шрайвер, в свою очередь, сказала, что «счастлива» и что они с Арнольдом «все еще смеются вместе — над собой, детьми и внуками».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com