Арнольд Шварценеггер пошутил на деликатную тему

Арнольд Шварценеггер пошутил на деликатную тему1
- 5.11.2025, 16:58
Актер иронизирует над своим разводом.
78-летний Арнольд Шварценеггер с юмором вспомнил о своем разводе с журналисткой и бывшей супругой Марией Шрайвер. Во время церемонии открытия звезды на Аллее славы в Голливуде в честь американского телеведущего и политического обозревателя Криса Уоллеса актер пошутил, сравнив его с Шрайвер, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
«Я знаю, что Крис — выдающийся журналист, потому что в жизни меня интервьюировали тысячи журналистов, — сказал Шварценеггер. — И, кроме того, я был женат на журналистке. Единственное отличие между Крисом и Марией — Крис не забирал половину моих денег».
Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году, расстались в 2011-м, а официально развелись в 2021-м. У пары четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер. У актера также есть внебрачный сын Джозеф Баэна от домработницы Милдред Патрисии Баэна.
Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые отношения. Они вместе присутствовали на свадьбе сына Патрика в сентябре. Шварценеггер признался, что развод был «моей ошибкой» и «очень трудным временем», но отметил, что они с Марией «по-прежнему близки и гордятся тем, как воспитали своих детей».
Шрайвер, в свою очередь, сказала, что «счастлива» и что они с Арнольдом «все еще смеются вместе — над собой, детьми и внуками».