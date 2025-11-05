закрыть
5 ноября 2025, среда, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арнольд Шварценеггер пошутил на деликатную тему

1
  • 5.11.2025, 16:58
  • 1,980
Арнольд Шварценеггер пошутил на деликатную тему
Арнольд Шварценеггер

Актер иронизирует над своим разводом.

78-летний Арнольд Шварценеггер с юмором вспомнил о своем разводе с журналисткой и бывшей супругой Марией Шрайвер. Во время церемонии открытия звезды на Аллее славы в Голливуде в честь американского телеведущего и политического обозревателя Криса Уоллеса актер пошутил, сравнив его с Шрайвер, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Я знаю, что Крис — выдающийся журналист, потому что в жизни меня интервьюировали тысячи журналистов, — сказал Шварценеггер. — И, кроме того, я был женат на журналистке. Единственное отличие между Крисом и Марией — Крис не забирал половину моих денег».

Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году, расстались в 2011-м, а официально развелись в 2021-м. У пары четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер. У актера также есть внебрачный сын Джозеф Баэна от домработницы Милдред Патрисии Баэна.

Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые отношения. Они вместе присутствовали на свадьбе сына Патрика в сентябре. Шварценеггер признался, что развод был «моей ошибкой» и «очень трудным временем», но отметил, что они с Марией «по-прежнему близки и гордятся тем, как воспитали своих детей».

Шрайвер, в свою очередь, сказала, что «счастлива» и что они с Арнольдом «все еще смеются вместе — над собой, детьми и внуками».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип