«Это главная уязвимость россиян» 2 5.11.2025, 17:07

1,392

Бен Ходжес

Генерал США рассказал, как ВСУ нащупали «ахиллесову пяту» Кремля.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org рассказал о главной уязвимости россиян:

— Кремль, похоже, избегает привлечения солдат из Санкт-Петербурга и Москвы. Они вербуют в основном из других регионов страны, потому что, как мне кажется, хотят избежать большого количества похорон в этих гороах. Таким образом, эти два мегаполиса, похоже, не так сильно пострадали от потерь. Это говорит мне о том, что Кремль обеспокоен общественным мнением, но речь не идет о протестах на улицах — я не думаю, что этого произойдет.

Главная уязвимость России — это то, что веками было ее силой. Из-за размеров и огромных просторов России цари всегда могли поглотить вторгающуюся армию. Я думаю, что размер страны стал уязвимостью, потому что Украина имеет возможность достичь практически любой цели, будь то с помощью крылатой ракеты, беспилотника большой дальности или даже что-то вроде операции «Паутина», когда они смогли доехать даже до базы на севере. Из-за своих размеров Россия фактически не может защитить все. Раньше она полагалась на огромную территорию как на защиту — думаю, этого больше нет. Так что это уязвимость, которой украинцы будут продолжать пользоваться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com