Минобороны РФ: США отрепетировали ядерный удар по России

Минобороны РФ: США отрепетировали ядерный удар по России3
- 5.11.2025, 17:25
А также работают над созданием новой межконтинентальной ракеты.
США в октябре якобы провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе оперативного совещания Путина с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что американские военные якобы регулярно проводят учения стратегических наступательных сил.
«Последнее такое учение Global Thunder — 2025 с отработкой вопросов — хочу это подчеркнуть — превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года», — сказал министр.
Министр обороны РФ также заявил, что Соединенные Штаты работают над созданием новой межконтинентальной ракеты в 13 тыс. км с ядерной боеголовкой.
Как писал сайт Charter97.org, США готовятся испытать баллистическую ракету Minuteman III. Она способна нести ядерный заряд и составляющую основу стратегического сдерживания США.