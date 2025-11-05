закрыть
5 ноября 2025, среда, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва предложила ЕС новые санкции против режима Лукашенко

  • 5.11.2025, 17:30
Литва предложила ЕС новые санкции против режима Лукашенко

Пакет ограничений может сработать еще до утверждения.

Официальный Вильнюс представил свои предложения о том, как должны выглядеть новые санкции, применяемые к Беларуси на международном уровне, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Мы представили свой пакет предложений, содержащий как конкретные формулировки, так и эффект, — цитирует главу МИД новостной портал Delfi. — Литва не новичок в теме санкций. И пакеты мер, и представленные нами аргументы воспринимаются всерьез. Нам доверяют».

По словам чиновника, Вильнюс надеется, что, «возможно, готовящийся пакет окажет воздействие еще до того, как будет принято окончательное решение о санкциях».

Не исключено, считает Будрис, что режим Александра Лукашенко «сделает выводы», прежде чем будет примерены «все эти меры».

Каких сфер касаются предложения по новым ограничительным мерам, не уточняется.

В конце октября глава литовской дипломатии заявил, что надеется на прогресс Европейской комиссии в вопросе санкций против Беларуси до конца ноября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип