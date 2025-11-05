Литва предложила ЕС новые санкции против режима Лукашенко
- 5.11.2025, 17:30
Пакет ограничений может сработать еще до утверждения.
Официальный Вильнюс представил свои предложения о том, как должны выглядеть новые санкции, применяемые к Беларуси на международном уровне, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
«Мы представили свой пакет предложений, содержащий как конкретные формулировки, так и эффект, — цитирует главу МИД новостной портал Delfi. — Литва не новичок в теме санкций. И пакеты мер, и представленные нами аргументы воспринимаются всерьез. Нам доверяют».
По словам чиновника, Вильнюс надеется, что, «возможно, готовящийся пакет окажет воздействие еще до того, как будет принято окончательное решение о санкциях».
Не исключено, считает Будрис, что режим Александра Лукашенко «сделает выводы», прежде чем будет примерены «все эти меры».
Каких сфер касаются предложения по новым ограничительным мерам, не уточняется.
В конце октября глава литовской дипломатии заявил, что надеется на прогресс Европейской комиссии в вопросе санкций против Беларуси до конца ноября.