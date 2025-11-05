Tesla готовит летающий автомобиль 5.11.2025, 17:40

Маск раскрыл первые подробности.

Генеральный директор Tesla Илон Маск намекнул на то, что компания разрабатывает летающий автомобиль. По его словам, новинку могут представить уже до конца года, пишет Axios.

Отмечается, что в интервью подкастеру Джо Рогану миллиардер сделал громкое заявление о разработке летающего автомобиля. По словам Маска, компания близка к презентации прототипа и она будет незабываемой. Он отметил, что такой автомобиль хотел бы купить предприниматель Питер Тиль.

«Мой друг Питер Тиль однажды заметил, что в будущем должны были появиться летающие автомобили, но у нас их нет. Я думаю, что если Питер хочет летающий автомобиль, мы должны иметь возможность его купить», - сказал Маск.

В издании добавили, что на нынешнем рынке наиболее близкими к летающим автомобилям являются электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Над такими моделями работают, в частности, компании Joby Aviation, Volocopter и Jetson.

eVTOL похожи на большие дроны и чаще всего вмещают несколько человек. Сторонники этой идеи утверждают, что они могут сделать транспорт более экологичным, тихим, безопасным и доступным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com