Украина нацелила ракеты Storm Shadow на Россию 5.11.2025, 17:45

Киев получил еще одну партию.

Великобритания поставила Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow — современных малозаметных боеприпасов воздушного базирования с дальностью поражения до 320 км. Эти ракеты позволят украинским ВВС наносить точные удары по целям далеко за линией фронта, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Storm Shadow оснащена боевой частью весом 450 кг и развивает скорость почти Мах 1 (около 1 200 км/ч). Ракета разработана совместно Великобританией и Францией. В 2023 году Лондон впервые передал эти ракеты Украине, а Париж поставил аналогичную версию — SCALP-EG.

Передача новых ракет приурочена к зимнему периоду, когда Россия традиционно усиливает удары по украинской энергетической инфраструктуре, стремясь лишить население тепла и электричества. Storm Shadow позволит Украине отвечать на такие атаки, нанося удары по российским объектам в глубине территории.

Кроме того, британские военные подтвердили передачу Украине всех 99 самоходных гаубиц AS90 калибра 155 мм. Эти артиллерийские установки уже используются на передовой, обеспечивая поддержку украинских войск.

С начала полномасштабного вторжения Великобритания играет ключевую роль в военной помощи Украине. Хотя США остаются крупнейшим донором, предоставив около $70 млрд поддержки, именно Лондон часто первым решается на передачу современных систем вооружения, открывая путь для союзников по НАТО.

Так было и в начале 2023 года, когда Великобритания первой направила танки Challenger 2, что подтолкнуло Германию и США к решению о поставках Leopard и Abrams. Теперь история повторяется с ракетами Storm Shadow — Лондон вновь демонстрирует лидерство в поддержке Украины.

