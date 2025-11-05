Белорусcкий «неМаск» опять прогорел 7 5.11.2025, 18:00

Андрей Бирюков

Автор идеи «ё-мобиля» объявил о банкротстве своих компаний в Беларуси и России.

Вне отечественных реалий этот белорусский бизнесмен, возможно, смог бы стать вторым Илоном Маском. Его идеи и их размах впечатляли. Трижды с нуля он пробовал их воплощать в жизнь и, соответственно, монетизировать. И трижды оставался практически ни с чем. В третий раз – сейчас, когда почти одновременно белорусский бизнес Андрея Бирюкова признан банкротом. А на российском поставили крест его госпартнеры. Стратегический «гибрид» государственно-частного партнерства, на который так часто в своей бизнес-карьере ставил Андрей Бирюков, в очередной раз оказался тупиком, пишет Plan B.

Делай раз

Андрей Бирюков – бизнесмен из 1990-х. Первые капиталы сделал, когда удачно попал со своей компанией «Яровит» в узкий круг дилеров МАЗ. На протяжении 1990-х МАЗ был самым ходовым грузовиком на рынке экс-СССР. МАЗами вместо денег расплачивались за нефть, газ и за все, на что их не было.

Параллельно он освоил еще одно сверхприбыльное направление. Скупал на белорусских государственных птицефабриках яйца и снабжал ими к Новому году и Пасхе через свой торговый дом голодавших тогда москвичей. И именно Андрей Бирюков стоял у истоков коммерческой застройки Минска. На его инвестиции начинал строиться элитный квартал за сегодняшней Национальной библиотекой.

При этом бизнесмен всегда был открыт (по времени и деньгам) к, как их можно назвать, промышленным стартапам.

Это, были, конечно, не Tesla и SpaceX. Но его проекты по созданию телескопических экскаваторов и кранов, ради которых он построил один завод («Святовит») в Минске и купил другой («Машиностроитель») в Брянской области, для 1990-х были весьма передовыми. И исключительными — в производство, особенно в машиностроение, тогда практически никто не инвестировал.

Делай два

В начале 2000-х вернуться к промышленным стартапам бизнесмена заставила атака государства на частный бизнес. Белорусского — на белорусский. До того, что происходит сегодня, «наезд» был самым жестким в истории Беларуси, а бизнес-эмиграция – самой массовой. Компании Бирюкова «отсекли» от МАЗа, от птицефабрик, почти от всего.

И он перебрался туда, куда в ту пору уезжало большинство преследуемых на родине налоговиками и контролерами белорусских бизнесменов, — в Россию. И запустил в Санкт-Петербурге новый промышленный стартап – завод по производству тяжелых грузовиков Yarovit. Их начали собирать на площадке, принадлежащей его партнерам-миллиардерам Владимиру Потанину и Михаилу Прохорову. С ними Бирюков познакомился, когда вместе в середине 1990-х инвестировали в «МинскКомплексБанк». Потом он получил в качестве «комплимента» от тогдашней хозяйки Северной столицы Валентины Матвиенко участок под организацию выпуска 12 тыс. грузовиков в год.

Бирюков планировал потеснить на рынке МАЗ, КамАЗ, «Урал», где-то БелАЗ и импорт. Его инновационные Yarovit грузоподъемностью от 25 до 52 тонн должны были наравне с железнодорожным, речным и морским транспортном возить полезные ископаемые к местам их переработки.

На инновационный завод привозили смотреть тогдашних президентов России и Туркменистана Дмитрия Медведева и Гурбангулы Бердымухамедова. Но продукция «ЯровитМоторс» оказалась чересчур инновационной для российского рынка. И после того, как неудачно попробовал релоцировать это производство в Бразилию, бизнесмен переключился на другое направление.

Сулившее ему, как тогда казалось, место где-то недалеко от Илона Маска.

Его новым проектом стала организация массового производства гибридных легковых автомобилей. Тема, тогда только набиравшая популярность в мире.

Фактические в ней он объединил свои компетенции, которыми располагал к тому времени. Во-первых, почти пятнадцатилетний опыт торговли и производства автотехники. Во-вторых, чуть более пяти лет, в течение которых он занимался энергетикой. От Потанина и Прохорова, владельцев энергетического холдинга «Силовые машины», он получил привилегию оснащать турбинами электростанции в Беларуси, Центральной Азии и т. д.

Под это направление появился даже целый «Белросбанк», одним из акционеров которого стала компания Бирюкова «ЯровитЭнерго».

Под проект «гибрида», в конструкции которого электрическая трансмиссия питалась и от газо-бензинового двигателя, и от электронакопителя, он объединился с Михаилом Прохоровым. Российский миллиардер, получивший в компании «Городской автомобиль» 51%, должен был предоставить денежные ресурсы. Андрей Бирюков, которому досталось 49%, — все остальное. В остальное вошли идея, конструкция двигателя, сам прототип, комплектация из инновационного материала — пенопропилена. Остальное разрабатывала белорусская команда инженеров, которую собрал Бирюков. Название «ё-мобиль» и логотип тоже были белорусскими. Их автором стал знаменитый художник и дизайнер Владимир Цеслер.

Планировалось построить в Санкт-Петербурге завод на 45 тыс. единиц продукции. И там же завод комплектации сразу на 100 тыс. «ё-мобилей». Остальные «народные авто» по бизнес-плану должны были выпускаться на других заводах, один из которых предполагалось разместить и в Беларуси.

Но партнеры очень увлеклись пиаром в ущерб всему остальному. А когда настало время что-то показывать в реале, подоспел российский валютный кризис и экономические санкции за захват Крыма. В такой ситуации главный кошелек проекта Прохоров посчитал, что не очень-то он ему и нужен. Как и народу тоже. И продал в 2014 году всю документацию «проекта десятилетия» главному российскому автомобилестроительному институту за 1 евро.

Делай три

У Бирюкова, однако, хватило сил, чтобы собраться и вновь заняться бизнесом.

В 2017 году, найдя партнеров в Беларуси (государственный Белорусский инновационный фонд), в Китае («Компания по развитию индустриального парка «Великий Камень») и Германии (Energy Eurasia) он создал компанию «Композитные конструкции». Она стала резидентом «Великого камня» и заявила, что за 220 млн евро развернет массовое производство инновационных пенопропиленовых композитных материалов. Вроде тех, которые Бирюков и его команда пыталась внедрить в производстве «ё-мобиля». Но с более широким применением в народном хозяйстве.

В 2021 году он попытался пристроить и «ё-мобилевские» наработки по гибридному двигателю. Открыл в «Великом камне» еще одну компанию, «АМБ-Инжиринг», которая занялась дальнейшей разработкой гибридных электрических трансмиссий.

Продукт его обоих проектов был представлен в прошлом году на выставке «Белагро». Гибридный грузовик MAZ-X с кабиной из композита.

Делай …

Но этот продукт, похоже, последний в рамках третьей попытки Андрея Бирюкова заявить о себе в мире бизнеса.

Санкции в отношении Беларуси похоронили его проект с композитными материалами. Партнеры после 2022 года вышли из учредителей «Композитных конструкций». И оставили его один на один с обязательствами перед кредиторами.

Под их напором он в начале 2025 году принял решение ликвидировать этот бизнес. В июне этого года суд принял заявление «Композитных конструкций» о банкротстве и открыл конкурсное производство. На тот момент компания была должна 2 млн рублей.

Буквально на прошлой неделе, как обратил внимание Plan B., «Композитные конструкции» были объявлены банкротом с предписанием ликвидировать юрлицо. За прошедшее время к имевшемуся долгу добавилась требования еще на 2 млн рублей.

Как узнал Plan.B, и второй проект Бирюкова по трансмиссии, похоже, близок к завершению.

В конце 2022 года одна из российских компаний Андрея Бирюкова «АМБ-Холдинг» вошла в состав учредителей российско-белорусского совместного предприятия «Нижэкотранс». Его участники, среди которых также холдинг «Белкоммунмаш» и «Корпорация развития Нижегородской области», должны были за госсредства начать обновлять трамвайно-троллейбусно-автобусные парки регионов России. С применением, как ранее планировалось, гибридных технологий и продуктов «АМБ-Инжиниринг».

Но, как обратил внимание Plan B., в начале октября этого года «АМБ-Холдинг» исключена из учредителей «Нижэкотранса» — своего главного потенциального потребителя.

И, собственно, кому нужны гибридные МАЗы и гибридные автобусы в условиях «СВО» и общего технологического упадка российской и вместе с ней белоруской экономик? Как и кому нужны там доморощенные «Маски»? Подавляющее большинство из них, осознавая это, ничего там уже не делает. А делает ноги оттуда, где технологические достижения теперь измеряются «Орешниками» и «Буревестниками».

