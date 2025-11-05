Белорусов ждет туман

закрыть
5 ноября 2025, среда
  • 5.11.2025, 18:14
Прогноз погоды на завтра.

В четверг, 6 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только местами по северу страны утром и днем пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман — синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер прогнозируется юго-западный — от слабого до умеренного.

Термометры ночью покажут 1-7 градусов выше нуля, местами будет от 0 до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +6...+12 градусов.

В пятницу, 7 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и слабый гололед. Термометры днем покажут 8-13 градусов тепла.

