Аналитик предложил необычный способ сдерживания России 1 5.11.2025, 18:18

Маркус Ивен

За каждый гибридный удар по территории ЕС автоматически увеличивать помощь Украине.

Лауреат премии имени Эйзенхауэра, аналитик Гаагского центра стратегических исследований Маркус Ивен заявил, что Европа должна готовиться к прямой конфронтации с Россией — и действовать решительно, чтобы сдержать Москву, пишет The Hague Centre for Strategic Studies (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Ивена, гибридные атаки на инфраструктуру ЕС — это стратегия слабой стороны. Россия осознает, что не может победить НАТО в прямом столкновении, поэтому старается отвлечь ресурсы Европы от поддержки Украины. «Настоящая цель Москвы — заставить европейцев сосредоточиться на внутренней обороне, а не на фронте», — говорит эксперт.

Ивен предлагает простой, но эффективный ответ — за каждый гибридный удар по территории ЕС автоматически увеличивать помощь Украине. Это, по его словам, «сделает дальнейшие атаки стратегически бессмысленными» для Кремля.

Он предупреждает, что иллюзии о слабости России опасны. «Мы уже дважды ошибались — в 2014-м и 2022-м. Россия сделает все, что ей позволят». На восточном фланге НАТО сохраняется демографическое и военное неравенство: шесть миллионов жителей стран Балтии против 140 миллионов россиян. Поэтому Ивен призывает к «обороне с упреждением» — размещению большего числа войск НАТО на передовой, особенно из стран Западной и Южной Европы.

Что касается «стены дронов», которую обсуждает ЕС, Ивен считает проект бесполезным: «Построим стену здесь — Россия ударит в другом месте». Гораздо эффективнее, по его мнению, менять расчет Москвы — за каждую провокацию повышать цену, усиливая военную поддержку Киева.

«Украина — не просто защищает себя. Она — первая линия обороны Европы», — подытоживает аналитик.

