Минский завод выпустил майонез с необычным вкусом
- 5.11.2025, 18:26
- 1,852
Это первый такой соус в Беларуси.
В Белгоспищепроме сообщили, что Минский маргариновый завод планирует с начала декабря отправить в торговые сети Telegraf.news.
В Белгоспищепроме утверждают, что «продукт не имеет аналогов на рынке Республики Беларусь».
Речь идет о майонезе под названием «С трюфелем», который будет продаваться в экологически чистой стеклянной баночке весом 300 граммов. На предприятии утверждают, что в составе майонеза — «настоящая трюфельная паста».
В Белгоспищепроме не уточнили, будет ли цена на новый яичный соус такой же уникальной, как и его вкус.
На самом деле, белорусы уже сейчас могут купить в интернете майонез с трюфелем от различных производителей. Цены на популярных маркетплейсах на майонезы, айоли и соусы с трюфелем варьируются от 10 до 35 рублей.