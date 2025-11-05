закрыть
5 ноября 2025, среда, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минский завод выпустил майонез с необычным вкусом

  • 5.11.2025, 18:26
  • 1,852
Минский завод выпустил майонез с необычным вкусом

Это первый такой соус в Беларуси.

В Белгоспищепроме сообщили, что Минский маргариновый завод планирует с начала декабря отправить в торговые сети Telegraf.news.

В Белгоспищепроме утверждают, что «продукт не имеет аналогов на рынке Республики Беларусь».

Речь идет о майонезе под названием «С трюфелем», который будет продаваться в экологически чистой стеклянной баночке весом 300 граммов. На предприятии утверждают, что в составе майонеза — «настоящая трюфельная паста».

В Белгоспищепроме не уточнили, будет ли цена на новый яичный соус такой же уникальной, как и его вкус.

На самом деле, белорусы уже сейчас могут купить в интернете майонез с трюфелем от различных производителей. Цены на популярных маркетплейсах на майонезы, айоли и соусы с трюфелем варьируются от 10 до 35 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип