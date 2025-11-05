Белоруска смогла взыскать алименты с двух отцов сразу

Белоруска смогла взыскать алименты с двух отцов сразу2
- 5.11.2025, 18:35
Как это у нее получилось?
Жительница Дрибинского района оказалась в трудном материальном положении: у нее внезапно возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она получила инвалидность и не могла работать. Она с двумя детьми оказалась в сложном финансовом положении. В прокуратуре рассказали, какой выход удалось найти.
Сообщается, что женщина одна воспитывала двух маленьких детей — у них были разные отцы, но оба не участвовали в воспитании детей финансово. Выяснилось, что они оба официально работают. По закону родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, если они этого не делают — алименты взыскиваются через суд (статья 91 Кодекса РБ о браке и семье).
Прокурор потребовал через суд взыскать алименты с обоих отцов — суд удовлетворил оба иска. Одному мужчине назначили алименты в размере 25% от своего заработка, но не меньше половины прожиточного минимума. Второй мужчина уже платил алименты на другого ребенка, ему назначили 16,5% от заработка (но не менее 37,5% прожиточного минимума).
Решения суда в силу не вступили, могут быть обжалованы и опротестованы.