США могут выиграть, помогая Украине 5.11.2025, 18:40

Поддержка Киева — взаимовыгодное партнерство.

Когда американские налогоплательщики спрашивают, зачем Вашингтону поддерживать Киев, ответ можно найти в истории «Укрнафты». Национализированная в 2022 году после ареста олигарха Игоря Коломойского компания за два года превратилась из убыточного гиганта с $10 млн на счету и миллиардными долгами в прибыльный бизнес западного образца, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Под руководством нового гендиректора Сергея Котельского компания избавилась от коррупционных схем, перешла на цифровые тендеры и независимый совет директоров во главе с канадцем Данканом Найтингейлом. За 2023 год «Укрнафта» получила 14,1 млрд гривен ($335 млн) прибыли, а в первой половине 2024-го — уже свыше 20 млрд. Налоги и дивиденды составили $375 млн — больше, чем за предыдущие десять лет вместе.

Компания увеличила объемы бурений — с 1–2 скважин в год до девяти, а к 2025 году планирует 50. Сети автозаправок нарастили продажи на 20%, несмотря на общее падение рынка. «Укрнафта» инвестирует $1 млрд в развитие газовых, солнечных и ветровых проектов мощностью 1 ГВт и получила €80 млн кредита от ЕБРР.

Этот успех — не просто украинская история. Это доказательство, что реформы и западные стандарты управления приносят прибыль и делают Украину привлекательной для американских инвестиций.

США уже подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и полезных ископаемых, предусматривающее доступ американских компаний к украинским ресурсам. Такой подход превращает поддержку Киева из «помощи» в взаимовыгодное партнерство. Если Украина добьется таких же успехов в других секторах, США получат надежного экономического партнера, а не зависимого получателя помощи.

