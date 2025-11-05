Как правильно вознаграждать себя
- 5.11.2025, 18:44
Советы ученых помогут заменить дофаминовые всплески на устойчивый поток.
В организме дофамин управляет не удовольствием, а ожиданием награды. Когда его уровень часто резко повышается, мозг требует все больше стимулов, чтобы испытать то же чувство. Со временем это ведет к апатии, раздражительности и ощущению пустоты — состоянию, которое нейробиологи называют «дофаминовым дефицитом», пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Автор статьи, врач, вспоминает свой первый опыт с капельницей в отделении интенсивной терапии: ровный поток лекарства помогал поддерживать жизнь пациента.
Этот принцип, говорит он, применим и к психике — стабильный, сбалансированный уровень дофамина делает нас спокойнее и устойчивее, тогда как резкие всплески, вызванные соцсетями, азартом или шопингом, истощают систему.
Современные технологии построены на механизме «ошибки ожидания награды» — мозг выделяет больше дофамина, когда результат непредсказуем. Именно поэтому ленты новостей, лайки и уведомления так втягивают — мы все время ждем следующего «выстрела» удовольствия.
Чтобы восстановить внутренний ритм, автор предлагает заменить всплески на «дофаминовую капельницу»:
— больше времени проводить на природе;
— слушать музыку;
— углублять отношения;
— выбирать дела, соответствующие личным ценностям;
— практиковать небольшие ритуалы — прогулки, ведение дневника, молитву;
— использовать технологии осознанно.
Постепенно мозг учится радоваться устойчивости, а не погоне за новым стимулом. «Настоящее счастье — не всплеск, а устойчивый ритм жизни», — заключает автор.