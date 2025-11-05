Украина хочет стать настоящим «арсеналом демократии» 5.11.2025, 19:10

Киев откроет оборонные представительства в Берлине и Копенгагене.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что до конца года страна откроет оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене. Эти представительства будут способствовать увеличению экспорта вооружений и развитию собственного производства украинских систем вооружения, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Первые два представительства — в Берлине и Копенгагене — начнут работу уже в этом году», — заявил Зеленский. По его словам, доходы от экспорта помогут финансировать производство дефицитных вооружений, включая ракеты «Нептун», «Фламинго» и новую крылатую ракету «Рута».

Ракета «Рута» оснащена высокоточной системой навигации испанской разработки, устойчивой к глушению сигналов. Технологию создала компания UAV Navigation, дочернее предприятие испанского концерна Grupo Oesía.

Украина также предложила партнерам по НАТО совместное производство недорогих перехватчиков-дронов, способных уничтожать российские ударные беспилотники. По словам Зеленского, к концу ноября Украина планирует выпускать 600–800 таких дронов в день.

Германия и Дания, испытывающие растущее давление из-за «хаоса» на аэропортах, вызванного неизвестными беспилотниками, пообещали расширить сотрудничество с Киевом, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Тем временем в Европе участились случаи нарушений воздушного пространства дронами неизвестного происхождения. В Германии, Дании, Нидерландах и Бельгии фиксировались инциденты, вызвавшие временное закрытие аэропортов. По данным СМИ, в Бельгии беспилотники три ночи подряд наблюдались над авиабазой Кляйне-Брегель. Министр обороны страны назвал эти события «операцией с признаками шпионажа» и отметил связь с российской активностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com