Зеленский предложил Литве помощь в борьбе с гибридными атаками из Беларуси

1
  • 5.11.2025, 19:12
Зеленский предложил Литве помощь в борьбе с гибридными атаками из Беларуси
Владимир Зеленский

Президенты Украины и Литвы провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве помощь с угрозами из Беларуси во время телефонного разговора с литовским президентом Гитанасом Науседой. Речь шла в том числе про миграционное давление и «воздушные объекты» из нашей страны, сообщила пресс-служба Зеленского 5 ноября.

«Обсудили возможные угрозы для Литвы из Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами. Я предложил нашу помощь. Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что разговор с Науседой вышел хороший, а Литва очень помогает Украине с самого начала этой войны и в стране очень ценят всю оказанную поддержку. Обсуждалась в том числе помощь Литвы с газом в энергетике.

Пресс-служба лидера Литвы сообщила: Науседа говорил о том, что страна готова к решениям, которые обеспечат бесперебойные поставки сжиженного природного газа в Украину через Клайпедский терминал. Также Литва «стремится до конца текущего года достичь как можно большего ощутимого прогресса в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз».

