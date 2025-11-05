Кто решит, станет ли Маск триллионером

Кто решит, станет ли Маск триллионером2
- 5.11.2025, 19:15
Самый богатый человек в мире может получить еще больше денег.
На этой неделе акционеры Tesla решат, получит ли миллиардер Илон Маск не только больше власти, но и шанс стать первым в мире триллионером. На ежегодном собрании компании в четверг завершится голосование по его новому компенсационному пакету, который предусматривает увеличение доли Маска еще на 12% — примерно на 190 млрд долларов. Если план будет одобрен и цели по росту стоимости компании выполнены, доля Маска может достичь $1 трлн, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).
Совет директоров утверждает, что щедрый бонус мотивирует Маска развивать инновации — от искусственного интеллекта до гуманоидных роботов. Сам Маск утверждает, что речь идет не о деньгах, а о контроле: «Если я построю армию роботов, не смогут ли меня просто отстранить?» — заявил он.
Однако не все согласны. Против пакета выступил Норвежский национальный фонд — крупнейший в мире, — заявив, что триллион долларов для одного человека «чрезмерно». Рекомендации против сделки дали и влиятельные консультанты ISS и Glass Lewis, которые советуют гигантам вроде BlackRock и Vanguard, владеющим акциями Tesla от имени миллионов частных инвесторов.
Tesla ведет активную кампанию в поддержку плана, включая сайт VoteTesla.com. Глава совета Робин Денхолм в последние недели выступает в СМИ, убеждая акционеров проголосовать «за».
Для совета это голосование судьбоносно: Маск ранее намекал, что может покинуть компанию, если не получит 25% голосующих акций. Его уход почти наверняка обрушит курс Tesla.
Результаты голосования покажут, доверяют ли инвесторы Маску так же безоговорочно, как его собственный совет директоров — и насколько далеко акционеры готовы идти, превращая самого богатого человека планеты в первого триллионера.