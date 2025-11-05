Кто решит, станет ли Маск триллионером 2 5.11.2025, 19:15

Илон Маск

Самый богатый человек в мире может получить еще больше денег.

На этой неделе акционеры Tesla решат, получит ли миллиардер Илон Маск не только больше власти, но и шанс стать первым в мире триллионером. На ежегодном собрании компании в четверг завершится голосование по его новому компенсационному пакету, который предусматривает увеличение доли Маска еще на 12% — примерно на 190 млрд долларов. Если план будет одобрен и цели по росту стоимости компании выполнены, доля Маска может достичь $1 трлн, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Совет директоров утверждает, что щедрый бонус мотивирует Маска развивать инновации — от искусственного интеллекта до гуманоидных роботов. Сам Маск утверждает, что речь идет не о деньгах, а о контроле: «Если я построю армию роботов, не смогут ли меня просто отстранить?» — заявил он.

Однако не все согласны. Против пакета выступил Норвежский национальный фонд — крупнейший в мире, — заявив, что триллион долларов для одного человека «чрезмерно». Рекомендации против сделки дали и влиятельные консультанты ISS и Glass Lewis, которые советуют гигантам вроде BlackRock и Vanguard, владеющим акциями Tesla от имени миллионов частных инвесторов.

Tesla ведет активную кампанию в поддержку плана, включая сайт VoteTesla.com. Глава совета Робин Денхолм в последние недели выступает в СМИ, убеждая акционеров проголосовать «за».

Для совета это голосование судьбоносно: Маск ранее намекал, что может покинуть компанию, если не получит 25% голосующих акций. Его уход почти наверняка обрушит курс Tesla.

Результаты голосования покажут, доверяют ли инвесторы Маску так же безоговорочно, как его собственный совет директоров — и насколько далеко акционеры готовы идти, превращая самого богатого человека планеты в первого триллионера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com