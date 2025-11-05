В Беларуси хотят кормить школьников аналогом рыбы 4 5.11.2025, 19:16

Это разработка белорусских ученых.

Белорусские школьники скоро могут попробовать мясо-растительный комбинированный продукт, который по своим нутриентным свойствам соответствует рыбе, сообщила на пресс-конференции замгендиректора научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Наталья Комарова. Разработка такой еды для детей связана с тем, что некоторые школьники не едят рыбу.

«Это мясо-растительный комбинированный продукт, который по своим нутриентным свойствам (аминокислотному, жирно-кислотному, минеральному составу и витаминам) полностью соответствует рыбе», — рассказала Комарова.

По ее словам, разработать такой «заменитель рыбы» белорусским ученым поручили из-за того, что в школах дети отказываются есть рыбные блюда.

«Поступали жалобы от того, что дети, например, в школьных столовых отказываются употреблять рыбу из-за ее специфического вкуса и аромата. Поэтому нами была поставлена задача разработать продукт, который будет полностью по своим питательным свойствам соответствовать рыбе, но при этом без специфического вкуса, аромата», — сообщила специалистка.

Фундаментальную разработку особого аналога рыбной продукции белорусские ученые планируют завершить уже в этом году. Сейчас работы находятся на завершающей стадии.

Разработчикам еще предстоит определиться, в каком виде новый продукт может появиться в столовых белорусских школ. В качестве возможных вариантов пока рассматривают тефтели, котлеты или колбаски.

