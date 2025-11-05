Трамп: Мы остановили восемь войн 2 5.11.2025, 19:19

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США пообещал завершить девятую.

Президент США Дональд Трамп в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме заявил, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это еще с одной. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы проделали огромную работу по завершению войн. Мы остановили восемь войн. Восемь войн. Нам предстоит [остановить] еще одну, как вы, наверное, знаете, и эта война тоже будет остановлена», — сказал он.

За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.

Еще в ходе предвыборной кампании он обещал завершить войну РФ в Украине за один день, однако после вступления в должность признал, что на это уйдет больше времени. В начале ноября Трамп выразил уверенность, что сможет добиться урегулирования войны в Украине за «пару месяцев».

