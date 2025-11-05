закрыть
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистики Minuteman III

5
  • 5.11.2025, 19:42
  • 1,608
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистики Minuteman III

Ракета способна нести ядерные боеголовки на расстояние более 12 тысяч километров.

Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщает пресс-служба авиабазы Ванденберг.

Ракету Minuteman III без боевой части запустили с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 5 ноября 2025 года. Испытания были направлены на проверку надежности, боевой готовности и точности системы МБР, которая является ключевым элементом национальной обороны США.

МБР преодолела около 4200 миль (примерно 6750 километров), долетев до испытательного полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова в Тихом океане.

Специалисты Командования космической и противоракетной обороны Армии США собрали важные данные с помощью радаров, оптических сенсоров и телеметрических систем для анализа характеристик полета.

Стоит заметить, что Minuteman III – это американская межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении с начала 1970-х годов и являющаяся ключевым элементом ядерной триады США.

Она способна нести ядерные боеголовки на расстояние более 12 тысяч километров и поражать цели с высокой точностью.

Несмотря на свой возраст, Minuteman III постоянно модернизируется: обновляются системы управления, наведения и безопасности.

