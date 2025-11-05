США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистики Minuteman III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистики Minuteman III5
- 5.11.2025, 19:42
- 1,608
Ракета способна нести ядерные боеголовки на расстояние более 12 тысяч километров.
Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Об этом сообщает пресс-служба авиабазы Ванденберг.
Ракету Minuteman III без боевой части запустили с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 5 ноября 2025 года. Испытания были направлены на проверку надежности, боевой готовности и точности системы МБР, которая является ключевым элементом национальной обороны США.
МБР преодолела около 4200 миль (примерно 6750 километров), долетев до испытательного полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова в Тихом океане.
Специалисты Командования космической и противоракетной обороны Армии США собрали важные данные с помощью радаров, оптических сенсоров и телеметрических систем для анализа характеристик полета.
Стоит заметить, что Minuteman III – это американская межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении с начала 1970-х годов и являющаяся ключевым элементом ядерной триады США.
Она способна нести ядерные боеголовки на расстояние более 12 тысяч километров и поражать цели с высокой точностью.
Несмотря на свой возраст, Minuteman III постоянно модернизируется: обновляются системы управления, наведения и безопасности.