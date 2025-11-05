Белорусский шахматист Денис Лазавик опять обошел Карлсена на онлайн-турнире 5.11.2025, 19:49

Для 18-летнего минчанина победа стала уже пятой в текущем сезоне.

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик стал победителем очередного онлайн-турнира по быстрым шахматам «Титульный вторник».

В этом розыгрыше соревнования он оказался выше в рейтинге, нежели норвежец Магнус Карлсен.

Для 18-летнего минчанина победа стала уже пятой в текущем сезоне. Тем самым он улучшил свой прошлогодний результат, когда выигрывал четыре раза.

На этот раз Лазавик набрал 9,5 очка из 11 возможных.

Наш соотечественник одержал девять побед, завершил вничью одну партию и однажды потерпел поражение – от японца Хикару Накамуры, занявшего третье место, у него 8,5 очка.

Вторая строчка досталась норвежцу Магнусу Карлсену, который набрал 9 очков и уступил белорусу в личной встрече, играя черными.

За победу в турнире Денис Лазавик получил денежный приз в размере $1000.

