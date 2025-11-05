Вольфович: Украинцев готовят действовать на белорусской территории

Вольфович: Украинцев готовят действовать на белорусской территории14
- 5.11.2025, 20:03
Госсекретарь Совбеза Беларуси пугает Лукашенко украинскими вооруженными формированиями.
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович по итогам состоявшегося 5 ноября в Москве ежегодного совещания секретарей совбезов стран СНГ обратил внимание коллег из государств Содружества на проблему накопленного в Украине оружия. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи, передает корреспондент БелТА.
«Не может не волновать проблема скопления в Украине большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тыс. единиц различного оружия – у гражданского населения и у различных бандформирований, которых там готовят действовать в том числе и на белорусской территории», - сказал Вольфович.
«Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ, особенно после завершения специальной военной операции. К чему это приведет? Опять к определенным угрозам безопасности и жизни наших граждан. Это тоже общая проблема, которую надо решать», - подчеркнул он.