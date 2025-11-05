Трамп: После шатдауна в США начнется экономический бум 5 5.11.2025, 20:18

1,098

Дональд Трамп

Текущая приостановка работы правительства США стала самой продолжительной в истории страны.

Когда правительство возобновит работу, в Соединенных Штатах начнется стремительный экономический рост, заявил на завтраке с сенаторами президент страны Дональд Трамп. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США <...>. Экономический бум будет, как только они откроются», — сказал американский лидер.

5 ноября текущая приостановка работы правительства США официально стала самой продолжительной в истории страны. Это произошло после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com