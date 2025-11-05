закрыть
5 ноября 2025, среда
Трамп: После шатдауна в США начнется экономический бум

  • 5.11.2025, 20:18
Дональд Трамп

Текущая приостановка работы правительства США стала самой продолжительной в истории страны.

Когда правительство возобновит работу, в Соединенных Штатах начнется стремительный экономический рост, заявил на завтраке с сенаторами президент страны Дональд Трамп. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США <...>. Экономический бум будет, как только они откроются», — сказал американский лидер.

5 ноября текущая приостановка работы правительства США официально стала самой продолжительной в истории страны. Это произошло после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки.

