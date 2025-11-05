Польша будет поставлять Словакии американский газ 1 5.11.2025, 21:06

1,186

Вместо российского.

Польша собирается поставлять в Словакию американский газ, который должен заменить энергоресурсы России.

Об этом заявили президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий.

Президент Словакии подчеркнул, что его страна находится под давлением, чтобы как можно скорее отказаться от газоснабжения из РФ.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с лидерами Польши и США. По его словам, с технической точки зрения Словакия «находится в очень сложной ситуации».

«Поэтому я очень рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем», - сказал Пеллегрини.

Навроцкий сообщил, что Польша вскоре станет хабом поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов в страны региона.

Он напомнил о LNG-терминале в Свиноуйсьце и выразил надежду на скорейшее завершение строительства плавучего терминала в Балтийском море.

«Поэтому перед нами, странами Центральной и Восточной Европы, стоит важная задача, в которой мы должны быть едиными: как сказал президент (Словакии, - ред.) - полная независимость от российского газа», - подчеркнул Навроцкий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com