5 ноября 2025, среда
Польша будет поставлять Словакии американский газ

  • 5.11.2025, 21:06
Вместо российского.

Польша собирается поставлять в Словакию американский газ, который должен заменить энергоресурсы России.

Об этом заявили президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий.

Президент Словакии подчеркнул, что его страна находится под давлением, чтобы как можно скорее отказаться от газоснабжения из РФ.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с лидерами Польши и США. По его словам, с технической точки зрения Словакия «находится в очень сложной ситуации».

«Поэтому я очень рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем», - сказал Пеллегрини.

Навроцкий сообщил, что Польша вскоре станет хабом поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов в страны региона.

Он напомнил о LNG-терминале в Свиноуйсьце и выразил надежду на скорейшее завершение строительства плавучего терминала в Балтийском море.

«Поэтому перед нами, странами Центральной и Восточной Европы, стоит важная задача, в которой мы должны быть едиными: как сказал президент (Словакии, - ред.) - полная независимость от российского газа», - подчеркнул Навроцкий.

