ABC: Главный тренер «Барселоны» Флик намерен покинуть пост 5.11.2025, 21:23

1,062

Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер прокомментировал эту информцию.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик планирует покинуть свой пост по окончании текущего сезона. Об этом сообщает ABC.

Немецкий наставник уведомил членов тренерского штаба о своем решении, которое обусловлено профессиональным выгоранием и неудовлетворенностью внутренней обстановкой в клубе.

Сам Ханс-Дитер Флик заявил, что не планирует покидать клуб. Об этом сообщил журналист Альфредо Мартинес в социальной сети Х.

По информации источника, когда Флику сообщили, что он подумывает покинуть «Барселону» по окончании сезона, он просто прокомментировал это своей обычной фразой: «Еще одна чушь».

Флик возглавил каталонскую команду в 2025 году, сменив на этом посту Хави Эрнандеса. Контракт тренера с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Под его руководством команда провела 74 матча: 54 победы, 8 ничьих и 12 поражений.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв итальянскому «Интеру»: оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

«Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, набрав 25 очков. В Лиге чемпионов команда идет на 11-й строчке — 6 очков в 3 матчах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com