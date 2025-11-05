Путин увидел в России разжигание межнациональной розни 2 5.11.2025, 22:12

Диктатор РФ обвинил в этом зарубежных «провокаторов».

Российские власти должны противостоять попыткам зарубежных «провокаторов» пошатнуть «единство России» и разжечь межнациональную рознь, заявил диктатор РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», — сказал президент.

По словам главы государства, чтобы спровоцировать конфликты недоброжелатели используют любые поводы и предлоги, например, бытовые происшествия и миграционный фактор.

