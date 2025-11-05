закрыть
ГАИ будет выявлять непристегнутых особым способом

7
  • 5.11.2025, 22:37
  • 3,826
Водителям и пассажирам на заметку.

В Беларуси для выявления непристегнутых водителей и пассажиров планируют использовать камеры.

О возможных нововведениях рассказал глава МВД Иван Кубраков по итогам доклада диктатору. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

Узурпатору было доложено о развитии республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Так, в стране уже апробирована система обнаружения правонарушений в автоматическом режиме. Речь идет о выявлении случаев превышения скорости, проезда на красный свет, движения по полосам.

Сейчас дорабатывается новое специальное ПО. Оно позволит отслеживать, пристегнуты ли ремнями безопасности водитель и пассажиры.

