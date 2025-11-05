«Карабах» сенсационно сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов 1 5.11.2025, 23:01

Встреча в Баку завершилась со счетом 2:2.

Азербайджанский «Карабах» сенсационно сыграл вничью с английским «Челси» в матче четвертого тура общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, завершилась с результатом 2:2. В составе азербайджанского клуба отличились Леандру Андраде и Марко Янкович, который реализовал пенальти. За лондонский клуб в этой игре голы оформили Эстевао и Алехандро Гарначо.

В следующей встрече Лиги чемпионов «Карабах» сразится на выезде с итальянским «Наполи» 25 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по минскому времени. «Челси» в тот же день примет на своем поле «Барселону», игра стартует в 23:00 по Минску.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

