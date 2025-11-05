В небе над Европой зафиксировали яркую вспышку
- 5.11.2025, 23:16
- 2,010
Что это было?
В атмосфере над Пиренейским полуостровом взорвался обломок кометы, пролетев со скоростью более 81 тыс. км/ч. Яркую вспышку 2 ноября увидели жители Португалии и Испании, сообщает IFLScience.
Событие удалось зафиксировать полностью – от появления обломка кометы до взрыва. Станция наблюдения за метеорами в испанском Касас-де-Мильяне записала весь полет космического камня. Станция принадлежит офису планетарной защиты Европейского космического агентства и является частью сети AllSky7.
По данным анализа, объект вошел в атмосферу под достаточно крутым углом в 20.41 по местному времени (21.41 по минскому). Его впервые зарегистрировали на высоте 97 км над португальским городом Лозан в центральной части страны.
Пролетев примерно 80 км сквозь атмосферу, камень быстро разогрелся до нескольких тысяч градусов Цельсия из-за трения об воздух. Не выдержав нагрузки, он взорвался на высоте 43 км над землей.
Специалисты Юго-Западной европейской сети наблюдения за метеорами проанализировали траекторию объекта. Они пришли к выводу, что это был именно фрагмент кометы, которому не повезло пересечь орбиту Земли именно в тот момент, когда планета была на его пути.