6 ноября 2025, четверг, 0:04
В небе над Европой зафиксировали яркую вспышку

  • 5.11.2025, 23:16
  • 2,010
В небе над Европой зафиксировали яркую вспышку
Фото: depositphotos.com

Что это было?

В атмосфере над Пиренейским полуостровом взорвался обломок кометы, пролетев со скоростью более 81 тыс. км/ч. Яркую вспышку 2 ноября увидели жители Португалии и Испании, сообщает IFLScience.

Событие удалось зафиксировать полностью – от появления обломка кометы до взрыва. Станция наблюдения за метеорами в испанском Касас-де-Мильяне записала весь полет космического камня. Станция принадлежит офису планетарной защиты Европейского космического агентства и является частью сети AllSky7.

По данным анализа, объект вошел в атмосферу под достаточно крутым углом в 20.41 по местному времени (21.41 по минскому). Его впервые зарегистрировали на высоте 97 км над португальским городом Лозан в центральной части страны.

Пролетев примерно 80 км сквозь атмосферу, камень быстро разогрелся до нескольких тысяч градусов Цельсия из-за трения об воздух. Не выдержав нагрузки, он взорвался на высоте 43 км над землей.

Специалисты Юго-Западной европейской сети наблюдения за метеорами проанализировали траекторию объекта. Они пришли к выводу, что это был именно фрагмент кометы, которому не повезло пересечь орбиту Земли именно в тот момент, когда планета была на его пути.

