Рютте посмеялся над Путиным и его угрозами ядерным оружием 5.11.2025, 23:26

Марк Рютте

Генсек НАТО сказал, что давно перестал обращать внимание на заявления диктатора РФ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным и его «ядерными угрозами». Он отметил, что давно перестал обращать на заявления Путина внимание.

Об этом сообщает Digi24.

Во время встречи с румынским президентом Никушором Даном журналисты спросили Рютте, будет ли реакция НАТО на созыв российского совета безопасности и угрозы российского диктатора о «возобновлении ядерных испытаний». В ответ Рютте открыто посмеялся над Путиным.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», - ответил генсек НАТО.

Напомним, Путин во время заседания совета безопасности России 5 ноября заявил, что РФ немедленно начнет подготовку к «полномасштабным ядерным испытаниям». А министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США во время учений Global Thunder в октябре 2025 года якобы отрабатывали удары ядерным вооружением по российской территории.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о том, что Соединенные Штаты планируют проведение ядерных испытаний. По его словам, «другие страны» уже сделали это, поэтому и США должны начать. После этого армия США 5 ноября провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

