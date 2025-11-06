закрыть
Минчанка зашла в храм из любопытства и нарушила одну из заповедей

  • 6.11.2025, 0:59
  • 1,064
Минчанка зашла в храм из любопытства и нарушила одну из заповедей

Будет суд.

Пьяная минчанка зашла в храм и опустошила кошелек старосты прихода. Женщину вычислили по камерам и собираются судить, сообщили госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района столицы.

Однажды нетрезвая 51-летняя минчанка шла мимо храма святой равноапостольной Нины на улице Харьковской. Из любопытства она заглянула внутрь. Там увидела борсетку на скамейке. Подошла и достала из нее кошелек, а оттуда — 525 рублей и 60 долларов.

Борсетка принадлежала старосте прихода, который в тот вечер приехал в храм помочь с ремонтом. Обнаружив пропажу, он обратился в милицию. Личность злоумышленницы установили по записям камер видеонаблюдения, возбудили уголовное дело. Для безработной женщины оно очередное — есть погашенные судимости за кражу и причинение смертельных травм отцу.

Теперь ей предъявлено обвинение в краже (ч. 1 ст. 205 УК). Вину полностью признала, причиненный ущерб не возместила. Согласно заключению экспертов, минчанка нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.

Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено на рассмотрение в суд.

