У мобильных операторов появились изменения для клиентов
- 6.11.2025, 2:36
Подробности.
Мобильные операторы запускают новшества для клиентов. «Зеркало» составило подборку таких изменений.
Оператор life:) запустил безлимитный пакет интернета со скоростью до 5 Мбит/с. Стоимость — 14,9 рубля в месяц. «„Безлимит ГБ на скорости до 5 Мбит/с“ доступен на тарифных планах „Льготный“, „Play“, „йо1200“, „Стоо“, „Базовый“, а также тарифах линеек „Шейк“ и „Голос“, — сообщает компания. — Пакет действует 30 дней и продлевается автоматически. Если на счете не хватает 14,9 рубля, он продлится на сутки за 1 рубль».
Компания А1 объявила, что с 14 ноября внесет новшества в услугу VOKA. «Изменения связаны с актуализацией некоторых формулировок в связи с запуском нового контента караоке для клиентов онлайн-кинотеатра VOKA», — сообщает оператор.
Также компания А1 до 15 января 2026 года проводит акцию: при подключении на тариф «#ВсёвДом Анлим» можно получить бонусы — скидку 70% на абонплату в течение целого года.
Оператор МТС и Минобр запускают онлайн-школу цифровой грамотности #ДиджиталЛаб для подростков в возрасте 15−18 лет. «Она поможет использовать цифровые инструменты для развития, самовыражения и безопасного общения», — сообщает компания.
Онлайн-курс стартует 17 ноября, он включает в себя семь тематических вебинаров. Занятия продлятся три недели.