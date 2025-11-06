Трамп: Жителям Нью-Йорка пришлось выбирать между коммунистом и бандитом
- 6.11.2025, 4:16
Президент США назвал избрание Мамдани мэром Нью-Йорка потерей части суверенитета США.
Победа демократа-социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка является потерей части суверенитета Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп.
Выступая на бизнес-форуме во Флориде, Трамп назвал свою победу на прошлогодних президентских выборах одной из самых важных в истории США. По его словам, 5 ноября 2024 года американский народ «вернул себе власть» и восстановил «свой суверенитет». При этом, отметил глава Белого дома, победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка привела к частичной потере суверенитета, однако он пообещал «позаботиться об этом».
«Жителям Нью-Йорка пришлось выбирать между коммунистом и бандитом, и они выбрали коммуниста. Мы могли бы выбрать кандидатов чуть получше», — заявил Дональд Трамп. Он также призвал «оглянуться на тысячу лет назад» и «признать, что коммунизм не сработал».
«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп угрожал лишить Нью-Йорк большей части федерального финансирования в случае победы Зохрана Мамдани.
4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины.