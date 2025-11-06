В Словакии повторно будут судить фигуранта резонансного убийства журналиста Яна Куцяка 6.11.2025, 6:42

Ян Куцяк

Фото из открытых источников

В 2018 году убийство журналиста-расследователя вызвало крупнейшие в стране протесты.

Словацкий бизнесмен Мариан Кочнер, подозреваемый в заказе убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, будет повторно судим в 2026 году.

Об этом сообщает AFP.

По словам адвоката потерпевших Петра Кубины, повторное судебное разбирательство по делу Кочнера состоится 26 января 2026 года и будет проводиться новыми судьями.

Бизнесмену Кочнеру инкриминируют заказ убийства Куцяка и Кушнировой. Его дважды осуждали и оправдывали по делу, после чего оправдательный приговор отменял Верховный суд Словакии.

В 2018 году, во время третьего срока Роберта Фицо на посту премьер-министра Словакии, были убиты журналист-расследователь Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова.

Это вызвало крупнейшие протесты в стране со времен падения коммунистического режима в 1989 году и привело к отставке Фицо.

