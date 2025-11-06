В Симферополе после атаки дронов вспыхнула нефтебаза 6.11.2025, 8:10

2,970

Зарево видно издалека.

Ночью 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. После этого в районе поселка Битумное начался сильный пожар на нефтебазе.

По предварительным данным, горит предприятие «Крымнефтесбыт». Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер».

Атака БПЛА на Крым

Очевидцы сообщают, что пожар на территории нефтебазы в Симферопольском районе начался около 02:30 ночи. Перед этим над оккупированным полуостровом фиксировали пролет дронов.

Позже местные жители подтвердили, что в Симферополе горит нефтебаза «Крымнефтесбыт» в поселке Битумное. Оккупационные власти пока не комментировали атаку БПЛА и пожар, который возник после налета дронов на Крым.

Пропагандистские ресурсы РФ ночью писали, что в Крыму действительно была атака БПЛА. Оккупанты жаловались, что беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма – от Керчи до Севастополя.

Нефтебаза, связанная с компанией ООО «Крымнефтесбыт», является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.

Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com