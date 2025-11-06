В Симферополе после атаки дронов вспыхнула нефтебаза
- 6.11.2025, 8:10
Зарево видно издалека.
Ночью 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. После этого в районе поселка Битумное начался сильный пожар на нефтебазе.
По предварительным данным, горит предприятие «Крымнефтесбыт». Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер».
Атака БПЛА на Крым
Очевидцы сообщают, что пожар на территории нефтебазы в Симферопольском районе начался около 02:30 ночи. Перед этим над оккупированным полуостровом фиксировали пролет дронов.
Позже местные жители подтвердили, что в Симферополе горит нефтебаза «Крымнефтесбыт» в поселке Битумное. Оккупационные власти пока не комментировали атаку БПЛА и пожар, который возник после налета дронов на Крым.
Пропагандистские ресурсы РФ ночью писали, что в Крыму действительно была атака БПЛА. Оккупанты жаловались, что беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма – от Керчи до Севастополя.
Нефтебаза, связанная с компанией ООО «Крымнефтесбыт», является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.
Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).