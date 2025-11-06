закрыть
6 ноября 2025, четверг, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Симферополе после атаки дронов вспыхнула нефтебаза

  • 6.11.2025, 8:10
  • 2,970
В Симферополе после атаки дронов вспыхнула нефтебаза

Зарево видно издалека.

Ночью 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. После этого в районе поселка Битумное начался сильный пожар на нефтебазе.

По предварительным данным, горит предприятие «Крымнефтесбыт». Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер».

Атака БПЛА на Крым

Очевидцы сообщают, что пожар на территории нефтебазы в Симферопольском районе начался около 02:30 ночи. Перед этим над оккупированным полуостровом фиксировали пролет дронов.

Позже местные жители подтвердили, что в Симферополе горит нефтебаза «Крымнефтесбыт» в поселке Битумное. Оккупационные власти пока не комментировали атаку БПЛА и пожар, который возник после налета дронов на Крым.

Пропагандистские ресурсы РФ ночью писали, что в Крыму действительно была атака БПЛА. Оккупанты жаловались, что беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма – от Керчи до Севастополя.

Нефтебаза, связанная с компанией ООО «Крымнефтесбыт», является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.

Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип