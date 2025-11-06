КГК признал, что против Лукашенко начали саботаж

КГК признал, что против Лукашенко начали саботаж2
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 6.11.2025, 8:42
Ненависть чиновников на местах к диктатору нарастает.
Глава Комитета госконтроля Василий Герасимов отчитался о ходе исполнения «жесточайшего поручения» правителя «навести порядок к 7 ноября».
Речь, вероятно, идет о распоряжении, сделанном по итогам совещания в Витебске, на котором Лукашенко грозил чиновникам тюрьмой за падеж скота и падение производства:
— После сегодняшней встречи председатели райисполкомов позвали главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор. Дали им до 7 ноября срок — у вас больше нет — навести железный порядок в хозяйствах. Они — руководители и специалисты — пускай соберут там механизаторов, доярок и прочих.
За два дня до цейтнота Герасимов доложил правителю о промежуточных итогах контроля со стороны его ведомства. И что-то подсказывает, что поводов для очередного приступа ненависти к чиновникам у Лукашенко только прибавится.
По словам главы КГК, хоть «задействованы районные организации — дорожники, лесники, союз молодежи, учителя и другие», контролеры вынуждены признать, что «в основном делаются работы внешнего характера — покраска, побелка, вывоз органики, уборка мусора».
Иными словами — старая-добрая показуха для отвода глаз. При том, что Лукашенко, заслушав «промежуточный» доклад, потребовал обратить внимание и на проблемы «более глобального характера», по которым давались поручения.
А это и вопросы заготовки кормов, и ветеринарии, и воспроизводства поголовья, и падежа скота. Но тут, как отметил главный контролер, пока и конь не валялся: «Вот здесь пока мы какого-то серьезного сдвига не видим».
И это неудивительно. Подобные жесточайшие указания навести «железный порядок» во всем и везде, мы слышим который уже год. Но воз и ныне там. И поставь ты в строй хоть учителей, хоть медиков или Кочанову с Петкевич, ничего не поможет.
